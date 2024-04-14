Итоги недели: приближение паводка, аномальное изменение климата и самокатчики

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Огромные объемы воды по рекам Ишим и Тобол мчат в Тюменскую область. По прогнозам специалистов, подтопление некоторых районов юга региона может начаться через несколько часов.
Уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка за минувшие сутки достиг критической отметки — вода поднялась на 80 сантиметров. По данным гидропоста, уровень воды в реке составляет 710 см, при критической отметке 650 см и отметке выхода воды на пойму 750 см.
В реке Ишим, по данным гидропоста в Ишиме, уровень воды за последние 24 часа увеличился на 30 см и достиг 201 см. Уровень критической отметки — 750 см.
В Тоболе (Ялуторовск) и Иртыше (Тобольск) за сутки вода также поднялась — на 28 см и составляет 410 см над нулем поста (критическая отметка — 650 см).
Накануне в Петропавловске (Казахстан) произошел прорыв дамбы и вода из Ишима мощным потоком хлынула в сторону Тюменской области. В зону риска вошел еще один муниципалитет — Упоровский район. Накануне там начались оперативные работы по наращиванию дамбы. Кроме того, аэромобильная группировка МЧС России по Тюменской области выдвинулась в Абатский муниципальный район — для возведения водоналивной дамбы, предназначенной для защиты участка автодороги Тюмень — Омск, попадающего в зону возможного подтопления. Группу спасателей также отправили в село Казанское для укрепления дамб.
В деревнях Лайкова и Бутырки Плешковского сельского поселения, находящихся в пойме реки Ишим, в воскресенье началась эвакуация населения.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка Казанского района повысится до неблагоприятной отметки в восемь метров в ближайшие часы.
Во всех муниципалитетах юга Тюменской области, попадающих в зону затопления, развернуты пункты временного размещения для жителей. Специалисты помогают тюменцам вывезти ценные вещи из домов. Тюменцам напоминают, что по вопросам паводка в регионе работает горячая линия по номеру телефона 122 (кнопка 3).
Жителям районов Тюменской области, на территории которых протекают Иртыш и Тобол, необходимо быть готовыми к эвакуации в любое время.
Как нужно действовать при эвакуации?
Что должно быть в сумке и «тревожном чемоданчике»?
Тюменские мамочки продолжают штурмовать отделения по вопросам миграции. Не всем удается правильно оформить документы с первого раза и процесс затягивается на недели. Тюменка Анастасия Семенова рассказала, как сделать все быстро и без головной боли.
В первую очередь нужно правильно заполнить заявление — в графе «гражданство и место жительства заявителя» необходимо прописать без сокращений — Российская Федерация, Тюменская область и так далее. Никаких сокращений быть не должно.
В следующей строке «вид документа, удостоверяющего личность и гражданство заявителя, его серия, номер, кем и когда выдан», прописывать необходимо не только серию и номер документа, а указать, что это паспорт гражданки или гражданина Российской Федерации.
В «сведениях о ребенке» место его рождения тоже указывать нужно без сокращений, указывая не только субъект, но и область, при том полностью прописывается слово «город» и прочие.
Очень важно в пункте «вместе с заявлением предоставляю следующие документы» вновь прописать, что предоставляется копия паспорта гражданина Российской Федерации и указать в скобочках кем этот гражданин является ребенку.
«Самое главное — это не использовать сокращения и указывать везде при упоминании паспорта, что он принадлежит гражданину Российской Федерации», — объяснила тюменка.
Отметим, в ноябре 2023 года утратил силу документ, согласно которому наличие свидетельства о рождении по умолчанию считалось наличием свидетельства о гражданстве России. Сейчас для того, чтобы подтвердить факт того, что ребенок является гражданином страны, нужно поставить «красную печать» для которой и оформляется соответствующее заявление.
Климат Тюменской области с каждым годом становится более экстремальным. Перепады температур зимой и летом становятся все более ощутимыми, что в перспективе может полностью изменить жизнь региона.
Тюменская область исторически был территорией с умеренно холодной и снежной зимой и теплым летом. Но в последние годы ситуация стала меняться. Зимой температура падает ниже отметки в -40°C, а летом того же показателя достигает в плюсовом эквиваленте. При этом, в области меняется не только диапазон температур, но и возрастает влажность и растут среднегодовая температура. За последние 60 лет она возросла на полтора градуса.
У глобального потепления есть естественные причины, однако основной «вклад» все же вносит человек. На глобальное потепление оказывают серьезное влияние:
Многие из этих критериев характерны для Тюменской области. Климатолог отмечает, что, несмотря на то, что экологи регулярно напоминают об опасности человеческой деятельности, существенно ничего не меняется, а потому температура на планете продолжает подниматься, что в будущем может крайне негативно сказаться и на состоянии здоровья населения, и развитии сельского хозяйства.
Контейнеровоз был перехвачен в субботу, 13 апреля, спецназом подразделения «Сепах» в ходе проведенной с помощью вертолета операции. Судно следовало из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шевапод португальским флагом. На борту находятся 25 членов экипажа. Среди них — 17 индийцев, четыре филиппинца, два пакистанца, эстонец и гражданин РФ, житель Тюмени Тимофей Колчанов.
38-летний Тимофей Колчанов работал на судне по контракту и должен был вернуться к семье в конце мая. Известно, что это был четвертый его контракт.
По предварительным данным, с мужчиной все в порядке, передает тг-канал Mash со ссылкой на супругу тюменского моряка, с которой связывался индийской компании, в которой работает Тимофей.
В Тюмени уже пару недель назад на дорогах начали замечать электросамокатчиков, которые вопреки установленным правилам, катаются по проезжей части на недопустимой скорости, мешают машинам и не соблюдают правила ПДД.
«Как показал прошлый год, у нас население не понимает, что электросамокат — это не развлечение, а транспортное средство. Но ситуация актуальна и для других регионов России. А потому активно ведется работа по созданию и внедрению новых правил, которые будут вынуждать водителей СИМ вести себя корректнее на дороге», — сообщил «Нашему городу» аварийный комиссар Владимир Мельников.
Юрист Павел Шадрин по запросу «Нашего города» составил перечень действующих правил, регулирующих движение электросамокатов в Тюмени. Он рассказал, что сейчас водителям средств индивидуальной мобильности запрещено двигаться на скорости, превышающей 25 км/ч. Также в городе запрещено:
«Вдобавок электросамокат обязан всюду уступать пешеходу. А при пересечении дороги вне перекрестков СИМ обязаны уступать дорогу всем участникам движения. Преимущество этот вид транспорта имеет только на велосипедной дорожке. К тому же, если самокат летит по тротуару и может подвергать опасности пешеходов, то водитель должен спешиться или двигать на скорости пешеходов. Максимальная скорость движения на СИМ — 25 км/час, а в жилых зонах — 20 км/час», — пояснил Шадрин.
К нарушителям будет применяться статья 12.29 КоАП «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».