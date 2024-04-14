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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Итоги недели: приближение паводка, аномальное изменение климата и самокатчики

Итоги недели: приближение паводка, аномальное изменение климата и самокатчики

14 апреля 2024, 12:54
Фото: 1MI
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. В их числе — подготовка к паводку в регионе, проблемы с оформлением гражданства ребенку, захват иранским спецназом судна с тюменским моряком.
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Итоги

В Тюменскую область идет большая вода

Огромные объемы воды по рекам Ишим и Тобол мчат в Тюменскую область. По прогнозам специалистов, подтопление некоторых районов юга региона может начаться через несколько часов.

Видео: силаVправде (V. Шумков)

Уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка за минувшие сутки достиг критической отметки — вода поднялась на 80 сантиметров. По данным гидропоста, уровень воды в реке составляет 710 см, при критической отметке 650 см и отметке выхода воды на пойму 750 см.

В реке Ишим, по данным гидропоста в Ишиме, уровень воды за последние 24 часа увеличился на 30 см и достиг 201 см. Уровень критической отметки — 750 см.

В Тоболе (Ялуторовск) и Иртыше (Тобольск) за сутки вода также поднялась — на 28 см и составляет 410 см над нулем поста (критическая отметка — 650 см).

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Накануне в Петропавловске (Казахстан) произошел прорыв дамбы и вода из Ишима мощным потоком хлынула в сторону Тюменской области. В зону риска вошел еще один муниципалитет — Упоровский район. Накануне там начались оперативные работы по наращиванию дамбы. Кроме того, аэромобильная группировка МЧС России по Тюменской области выдвинулась в Абатский муниципальный район — для возведения водоналивной дамбы, предназначенной для защиты участка автодороги Тюмень — Омск, попадающего в зону возможного подтопления. Группу спасателей также отправили в село Казанское для укрепления дамб.

В деревнях Лайкова и Бутырки Плешковского сельского поселения, находящихся в пойме реки Ишим, в воскресенье началась эвакуация населения.

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Во всех муниципалитетах юга Тюменской области, попадающих в зону затопления, развернуты пункты временного размещения для жителей. Специалисты помогают тюменцам вывезти ценные вещи из домов. Тюменцам напоминают, что по вопросам паводка в регионе работает горячая линия по номеру телефона 122 (кнопка 3).

Жителям районов Тюменской области, на территории которых протекают Иртыш и Тобол, необходимо быть готовыми к эвакуации в любое время.

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Как нужно действовать при эвакуации?

  • Взять сумку с вещами и «тревожный чемоданчик»;
  • Оповестить соседей, помочь больным и пожилым людям;
  • Прийти на пункт сбора и вывести скот;
  • Зарегистрироваться в пункте сбора.

Что должно быть в сумке и «тревожном чемоданчике»?

  • Документы, деньги и ценные вещи в герметичной упаковке;
  • Тарелка, ложка и кружка на каждого члена семьи;
  • Туалетные принадлежности;
  • Лекарства;
  • Одежда и обувь;
  • Постельные принадлежности;
  • Запас еды и воды на три дня.
Фото: 1MI

Тюменка рассказала, как правильно оформить гражданство ребенку

Тюменские мамочки продолжают штурмовать отделения по вопросам миграции. Не всем удается правильно оформить документы с первого раза и процесс затягивается на недели. Тюменка Анастасия Семенова рассказала, как сделать все быстро и без головной боли.

В первую очередь нужно правильно заполнить заявление — в графе «гражданство и место жительства заявителя» необходимо прописать без сокращений — Российская Федерация, Тюменская область и так далее. Никаких сокращений быть не должно.

В следующей строке «вид документа, удостоверяющего личность и гражданство заявителя, его серия, номер, кем и когда выдан», прописывать необходимо не только серию и номер документа, а указать, что это паспорт гражданки или гражданина Российской Федерации.

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В «сведениях о ребенке» место его рождения тоже указывать нужно без сокращений, указывая не только субъект, но и область, при том полностью прописывается слово «город» и прочие.

Очень важно в пункте «вместе с заявлением предоставляю следующие документы» вновь прописать, что предоставляется копия паспорта гражданина Российской Федерации и указать в скобочках кем этот гражданин является ребенку.

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«Самое главное — это не использовать сокращения и указывать везде при упоминании паспорта, что он принадлежит гражданину Российской Федерации», — объяснила тюменка.

Отметим, в ноябре 2023 года утратил силу документ, согласно которому наличие свидетельства о рождении по умолчанию считалось наличием свидетельства о гражданстве России. Сейчас для того, чтобы подтвердить факт того, что ребенок является гражданином страны, нужно поставить «красную печать» для которой и оформляется соответствующее заявление.

Фото: 1MI

«Аномалии повсюду»: метеоролог рассказал о резких изменениях в тюменском климате

Климат Тюменской области с каждым годом становится более экстремальным. Перепады температур зимой и летом становятся все более ощутимыми, что в перспективе может полностью изменить жизнь региона.

Тюменская область исторически был территорией с умеренно холодной и снежной зимой и теплым летом. Но в последние годы ситуация стала меняться. Зимой температура падает ниже отметки в -40°C, а летом того же показателя достигает в плюсовом эквиваленте. При этом, в области меняется не только диапазон температур, но и возрастает влажность и растут среднегодовая температура. За последние 60 лет она возросла на полтора градуса.

У глобального потепления есть естественные причины, однако основной «вклад» все же вносит человек. На глобальное потепление оказывают серьезное влияние:

  • сжигание угля, нефти и газа;
  • вырубка лесов;
  • увеличение животноводства;
  • парниковый эффект, то есть выбросы парниковых газов, задерживающих солнечное тепло, в результате быстрое нагревание планеты;
  • производство электроэнергии, путем сжигания ископаемых видов топлива;
  • слишком интенсивное потребление электроэнергии.

Многие из этих критериев характерны для Тюменской области. Климатолог отмечает, что, несмотря на то, что экологи регулярно напоминают об опасности человеческой деятельности, существенно ничего не меняется, а потому температура на планете продолжает подниматься, что в будущем может крайне негативно сказаться и на состоянии здоровья населения, и развитии сельского хозяйства.

Фото: 1MI

На борту захваченного Ираном судна MSC Aries оказался моряк из Тюмени

Контейнеровоз был перехвачен в субботу, 13 апреля, спецназом подразделения «Сепах» в ходе проведенной с помощью вертолета операции. Судно следовало из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шевапод португальским флагом. На борту находятся 25 членов экипажа. Среди них — 17 индийцев, четыре филиппинца, два пакистанца, эстонец и гражданин РФ, житель Тюмени Тимофей Колчанов.

По предварительным данным, с мужчиной все в порядке, передает тг-канал Mash со ссылкой на супругу тюменского моряка, с которой связывался индийской компании, в которой работает Тимофей.

Фото: 1MI

В 2024 году в Тюмени водители электросамокатов должны будут соблюдать ряд правил

В Тюмени уже пару недель назад на дорогах начали замечать электросамокатчиков, которые вопреки установленным правилам, катаются по проезжей части на недопустимой скорости, мешают машинам и не соблюдают правила ПДД.

«Как показал прошлый год, у нас население не понимает, что электросамокат — это не развлечение, а транспортное средство. Но ситуация актуальна и для других регионов России. А потому активно ведется работа по созданию и внедрению новых правил, которые будут вынуждать водителей СИМ вести себя корректнее на дороге», — сообщил «Нашему городу» аварийный комиссар Владимир Мельников.
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Юрист Павел Шадрин по запросу «Нашего города» составил перечень действующих правил, регулирующих движение электросамокатов в Тюмени. Он рассказал, что сейчас водителям средств индивидуальной мобильности запрещено двигаться на скорости, превышающей 25 км/ч. Также в городе запрещено:

  • движение по автомагистралям, в том числе по обочине;
  • движение СИМ по проезжей части более, чем в один ряд;
  • обгон или объезд другого транспортного средства слева;
  • движение в запрещенной зоне, таких в городе — 31;
  • превышение скорости в «медленной зоне», их в городе — 95.
«Вдобавок электросамокат обязан всюду уступать пешеходу. А при пересечении дороги вне перекрестков СИМ обязаны уступать дорогу всем участникам движения. Преимущество этот вид транспорта имеет только на велосипедной дорожке. К тому же, если самокат летит по тротуару и может подвергать опасности пешеходов, то водитель должен спешиться или двигать на скорости пешеходов. Максимальная скорость движения на СИМ — 25 км/час, а в жилых зонах — 20 км/час», — пояснил Шадрин.

К нарушителям будет применяться статья 12.29 КоАП «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

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