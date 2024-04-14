Итоги недели: приближение паводка, аномальное изменение климата и самокатчики

Тюменская область исторически был территорией с умеренно холодной и снежной зимой и теплым летом. Но в последние годы ситуация стала меняться. Зимой температура падает ниже отметки в -40°C, а летом того же показателя достигает в плюсовом эквиваленте. При этом, в области меняется не только диапазон температур, но и возрастает влажность и растут среднегодовая температура. За последние 60 лет она возросла на полтора градуса.