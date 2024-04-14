Новая война: Иран запустил в сторону Израиля баллистические ракеты

Страны Запада выступили в поддержку Израиля. Президент США Джо Байден после консультаций «со своей командой по национальной безопасности» в Белом доме заверил еврейское государство в непоколебимой поддержке. Евросоюз, Франция и Британия также осудили атаку Ирана на Израиль.