Новая война: Иран запустил в сторону Израиля баллистические ракеты

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
По предварительным данным, в сторону Израиля иранская сторона запустила порядка 150 ракет и около 200 беспилотников. Ракеты и беспилотники были запущены из окрестностей иранского Керманшаха, передает Al Arabiya.
По информации телеканала Sky News Arabia, Иран применил беспилотники Shahed-238. По данным источников, также были запущены баллистические ракеты.
Телеканал ABC утверждает, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля. Иранское государственное агентство IRNA сообщило, что Вооруженные силы Ирана нанесли удар по авиабазе Военно-воздушных сил Израиля в пустыне Негев баллистическими ракетами «Хайбар». Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что объект получил минимальный ущерб. Информации о погибших на территории Израиля нет.
По данным Al Arabiya, американские и британские военные сбили около 100 иранских беспилотников. Кроме того, воздушные цели над Амманом сбивали силы противовоздушной обороны Иордании.
Ряд ближневосточных стран объявил в ночь на 14 апреля свое воздушное пространство закрытым для полетов гражданской авиации. Среди них — Ирак, Иордания, Ливан. Росавиация также приостановила полеты российских компаний в воздушном пространстве Ирака, Иордании и Израиля.
Страны Запада выступили в поддержку Израиля. Президент США Джо Байден после консультаций «со своей командой по национальной безопасности» в Белом доме заверил еврейское государство в непоколебимой поддержке. Евросоюз, Франция и Британия также осудили атаку Ирана на Израиль.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта может привести к новому острейшему ближневосточному кризису.
Американский телеканал CNN назвал иранскую атаку на Израиль самой масштабной в истории.
14 апреля по запросу Израиля состоится срочное заседание Совета Безопасности ООН.