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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Тюменской области резко поменяется погода

Похолодает до -13: в Тюменской области резко изменится погода

13 апреля 2024, 12:15
Фото: 1MI

В Тюменской области резко поменяется погода

Метеорологи обещают похолодание, мокрый снег и дожди. В ночь с субботы на воскресенье ожидается похолодание до +3…-2, местами до -7, скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

В отдельных районах в утренние часы прогнозируются туманы. Днем синоптики обещают осадки в виде мокрого снега и снега с дождем, температура воздуха составит +2…+7. В ночь с 14 на 15 апреля в регионе столбики термометров опустятся до -3…-8, местами до -13, днем в понедельник, 15 апреля, температура воздуха составит +3.+8. В течение дня вероятны осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя.

В Тюмени в воскресенье, 14 апреля, максимальная температура воздуха составит +1…+5, ожидаются снег с дождем, усиление ветра до 10 м/с.

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