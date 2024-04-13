Похолодает до -13: в Тюменской области резко изменится погода

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В отдельных районах в утренние часы прогнозируются туманы. Днем синоптики обещают осадки в виде мокрого снега и снега с дождем, температура воздуха составит +2…+7. В ночь с 14 на 15 апреля в регионе столбики термометров опустятся до -3…-8, местами до -13, днем в понедельник, 15 апреля, температура воздуха составит +3.+8. В течение дня вероятны осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя.
В Тюмени в воскресенье, 14 апреля, максимальная температура воздуха составит +1…+5, ожидаются снег с дождем, усиление ветра до 10 м/с.