Похолодает до -13: в Тюменской области резко изменится погода

В отдельных районах в утренние часы прогнозируются туманы. Днем синоптики обещают осадки в виде мокрого снега и снега с дождем, температура воздуха составит +2…+7. В ночь с 14 на 15 апреля в регионе столбики термометров опустятся до -3…-8, местами до -13, днем в понедельник, 15 апреля, температура воздуха составит +3.+8. В течение дня вероятны осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя.