До потопа осталось 40 см: уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:07
В реке Ишим, по данным гидропоста в Ишиме, уровень воды за последние 24 часа увеличился на 30 см и достиг 201 см. Уровень критической отметки — 750 см. В реке Ишим селе Викулово за последние сутки вода прибыла на 19 сантиметров — уровень воды составляет 269 см над нулем поста. Критической является отметка 1000 см.
В Тоболе (Ялуторовск) и Иртыше (Тобольск) за сутки вода также поднялась — на 28 и 20 см соответственно. На сегодняшний день уровень воды в Тоболе составляет 410 см над нулем поста (критическая отметка — 650 см), в Иртыше — 130 см выше нуля поста (критический уровень — 550 см).
В Туре за последние 24 часа уровень воды повысился на 26 сантиметров — вода достигла отметки 130 см над нулем поста. По данным архива Центра регистра и кадастра, два года назад в этот день, 14 апреля 2022 года, уровень воды в Туре составлял -6 см над нулем поста. Абсолютный минимум был зарегистрирован 1 октября 2023 года — тогда вода опустилась до отметки -95 см.
Ранее «Наш Город» писал, что в муниципалитетах Тюменской области продолжаются работы по подготовке к предстоящему паводку. Ведется работа по оповещению населения, укреплению дамб.