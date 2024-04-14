До потопа осталось 40 см: уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку

В Туре за последние 24 часа уровень воды повысился на 26 сантиметров — вода достигла отметки 130 см над нулем поста. По данным архива Центра регистра и кадастра, два года назад в этот день, 14 апреля 2022 года, уровень воды в Туре составлял -6 см над нулем поста. Абсолютный минимум был зарегистрирован 1 октября 2023 года — тогда вода опустилась до отметки -95 см.