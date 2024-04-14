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Уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку

До потопа осталось 40 см: уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку

14 апреля 2024, 04:01
Фото: 1MI

Уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка за минувшие сутки достиг критической отметки — вода поднялась на 80 сантиметров. По данным гидропоста, уровень воды в реке составляет 710 см, при критической отметке 650 см и отметке выхода воды на пойму 750 см.

В реке Ишим, по данным гидропоста в Ишиме, уровень воды за последние 24 часа увеличился на 30 см и достиг 201 см. Уровень критической отметки — 750 см. В реке Ишим селе Викулово за последние сутки вода прибыла на 19 сантиметров — уровень воды составляет 269 см над нулем поста. Критической является отметка 1000 см.

В Тоболе (Ялуторовск) и Иртыше (Тобольск) за сутки вода также поднялась — на 28 и 20 см соответственно. На сегодняшний день уровень воды в Тоболе составляет 410 см над нулем поста (критическая отметка — 650 см), в Иртыше — 130 см выше нуля поста (критический уровень — 550 см).

В Туре за последние 24 часа уровень воды повысился на 26 сантиметров — вода достигла отметки 130 см над нулем поста. По данным архива Центра регистра и кадастра, два года назад в этот день, 14 апреля 2022 года, уровень воды в Туре составлял -6 см над нулем поста. Абсолютный минимум был зарегистрирован 1 октября 2023 года — тогда вода опустилась до отметки -95 см.

Ранее «Наш Город» писал, что в муниципалитетах Тюменской области продолжаются работы по подготовке к предстоящему паводку. Ведется работа по оповещению населения, укреплению дамб.

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