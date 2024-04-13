Опасных явлений нет: тюменские власти рассказали о ситуации на реках

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Ситуация по паводку в области находится на контроле губернатора Александра Моора. В муниципалитетах продолжаются работы по отсыпке дамб, ведется подомовой обход жителей.
С 8 апреля на территории Тюменской области в связи с угрозой паводка действует режим ЧС. К реагированию на возможные готовы приступить оперативно более 12 тысяч человек, свыше 2,6 тысяч единиц техники.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских реках за последний сутки вода поднялась более чем на 1,7 метра. Наибольший подъем уровня вода зарегистрирован в реке Ишим в селе Ильинка.