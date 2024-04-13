nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Тюменские власти рассказали о ситуации на реках

Опасных явлений нет: тюменские власти рассказали о ситуации на реках

13 апреля 2024, 08:39
Фото: 1MI

Тюменские власти рассказали о ситуации на реках

В Тюменской области неблагоприятных и опасных явлений на реках не зарегистрировано. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Ситуация по паводку в области находится на контроле губернатора Александра Моора. В муниципалитетах продолжаются работы по отсыпке дамб, ведется подомовой обход жителей.

С 8 апреля на территории Тюменской области в связи с угрозой паводка действует режим ЧС. К реагированию на возможные готовы приступить оперативно более 12 тысяч человек, свыше 2,6 тысяч единиц техники.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских реках за последний сутки вода поднялась более чем на 1,7 метра. Наибольший подъем уровня вода зарегистрирован в реке Ишим в селе Ильинка.

Читайте также:
Пациента с четвертой стадией рака вылечили тюменские медикиТоматы по 300, яблоки — почти по 150: в Тюмени взлетели цены на овощи и фруктыНеизвестный пытался похитить школьника в Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Ударит в выходные: паводок может начать топить Тюменскую область уже в субботу
Вчера, 07:45
Паводок-2024: дамбы у населенных пунктов Тюменской области могут быть прорваны
Вчера, 04:35
Тест: помните ли вы музыкальные хиты 2000-х?
Вчера, 06:33
Циклон принесет в Тюмень арктический холод и снег
Вчера, 07:56
Любовь под запретом: межнациональные тюменские пары рассказали об осуждении общества
Вчера, 08:40
27-летний контрактник из Тюменской области погиб на СВО
Вчера, 14:43
"