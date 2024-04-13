«Грядет катастрофа»: тюменцы начали паниковать из-за приближающегося половодья

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
«Страх, паника и ужас нас уже одолевают 4 дня. Страшно представить, что будет дальше. Все свое имущество, технику, мебель и прочее, наживали непосильным трудом. А сейчас в один миг мы можем всего лишиться. Как нам быть дальше? Можно ли что-то сделать заблаговременно. Много сейчас вопросов, на которые нет до сих пор ответов», — посетовал житель Ялуторовска.
Просьбы о помощи поступают и из Залинейной части Тобольска — горожане отмечают, что никакие защитные работы на Иртыше не ведутся.
«Думала, что наше руководство города решит вопросы, но такое ощущение, что про Залинейную часть города, просто, забыли. Грядет катастрофа, в виде затопления некоторых районов нашего города. Район Томилово, очень близко к реке, дальше район Поле Чудес — там, вообще, со всех сторон вода пойдет! Мы сами себя должны окапывать? Может, над нами глава города в вертолете полетает и иконой помашет и обойдет стороной эта беда?» — возмутилась тоболячка.
Паниковать также начали жители Ишимского района — горожане просят власти опубликовать карты, где возвышенности, где точно воды не будет.
Тюменцы отмечают, что на дамбы нет надежды, потому как в большинстве своем они построены с нарушениями.
«Мой отец инженер-проектировщик работал в советское время в простом селе. И тогда у нас все водоотводы были продуманы до мелочей. Сегодня, когда он приезжает ко мне в и видит то, что сделали после наводнения в 2016–2017 годах, он просто теряет дар речи. Чего только стоят канавы, которые обманки. как только при выполнении определенного рода работ будут учитывать мнения всех людей и вкладывать хотя бы большую часть от выделенных средств — может и жизнь людей наладится. Везде разруха, рвется там, где тонко. Всем наплевать, что люди то проваливаются в кипяток, то дома от газа в межсезонье взрываются, то дамбы прорывает», — возмутилась жительница Ишима.
Между тем, по заверениям тюменских властей, в регионе идет активная работа по подготовке к паводку — продолжается отсыпка дамб, ведется информирование населения, организованы пункты временного размещения. Также тюменцам помогают вывезти из домов ценные вещи. По вопросам, касающимся паводка, следует обращаться по единому номеру телефона 122 (кнопка 3).
Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время на реках Тюменской области каких-либо опасных явлений не зарегистрировано. Ситуацию мониторят компетентные службы.