«Грядет катастрофа»: тюменцы начали паниковать из-за приближающегося половодья

Тюменцы начали паниковать из-за приближающегося половодья

Жители городов и сел Тюменской области, попавших в зону риска в связи с паводком, бьют тревогу — тюменцы боятся остаться без жилья и имущества из-за «большой воды». По словам жителей региона, возникает много вопросов — куда обращаться за помощью.