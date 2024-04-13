Запирайте двери на ключ: в Тюмени активизировались квартирные воры

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
«По подъездам Тюмени, в Зареке, ходят женщины и дергают ручки входных дверей от квартир — проверяют, закрыты они или нет. Не забывайте закрывать двери в квартиру», — предупредили тюменцев неравнодушные граждане.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Боровский накануне вечером неизвестный пытался затащить 10-летнего мальчика в кусты. К счастью, сделать это ему не удалось — игравшие на площадке дети позвали на помощь взрослых. В итоге мужчину задержали.