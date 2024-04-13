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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 11:43

В тюменской Зареке активизировались квартирные воры.

Запирайте двери на ключ: в Тюмени активизировались квартирные воры

13 апреля 2024, 10:50
Фото: 1MI

В тюменской Зареке активизировались квартирные воры.

На днях видеокамеры, установленные в одном из подъездов дома, расположенного в Заречной части Тюмени, засняли снующих по подъезду женщин, проверяющих закрыты квартиры или нет.
Видео: Заречный район города Тюмени (Зарека)
«По подъездам Тюмени, в Зареке, ходят женщины и дергают ручки входных дверей от квартир — проверяют, закрыты они или нет. Не забывайте закрывать двери в квартиру», — предупредили тюменцев неравнодушные граждане.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Боровский накануне вечером неизвестный пытался затащить 10-летнего мальчика в кусты. К счастью, сделать это ему не удалось — игравшие на площадке дети позвали на помощь взрослых. В итоге мужчину задержали.

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