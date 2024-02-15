Из Тюмени в Ереван начнет летать бюджетный авиаперевозчик

Указано, что полеты будут выполняться на Boeing 737-500 еженедельно по пятницам. Самолет будет вылетать из столицы Армении в 09:30 по местному времени, из Рощино борт будет отправляться в 14:10. Время в пути составит 3 часа 40 минут из Еревана в Тюмень, и из Тюмени в Ереван 4 часа 50 минут.