Из Тюмени в Ереван начнет летать бюджетный авиаперевозчик

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Указано, что полеты будут выполняться на Boeing 737-500 еженедельно по пятницам. Самолет будет вылетать из столицы Армении в 09:30 по местному времени, из Рощино борт будет отправляться в 14:10. Время в пути составит 3 часа 40 минут из Еревана в Тюмень, и из Тюмени в Ереван 4 часа 50 минут.
Стоимость билетов составит от 11 тысяч 614 рублей. В цену входит багаж весом до 25 килограммов и ручная кладь весом до 7 килограммов.
Отметим, что на сегодняшний день в столицу Армении из Тюмени летают самолеты авиакомпании Utair. Полеты выполняются еженедельно по воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 14,4 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в московском аэропорту Шереметьво сегодня произошла массовая задержка авиарейсов. Борт до Тюмени был задержан почти на 2 часа — с 8:15 до 10:08.