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В Тюмени запустят новый прямой рейс до Еревана

Из Тюмени в Ереван начнет летать бюджетный авиаперевозчик

15 февраля 2024, 07:26
Фото: 1MI

В Тюмени запустят новый прямой рейс до Еревана

Бюджетная армянская авиакомпания «Ширак Авиа» начнет летать из Еревана в Тюмень с апреля этого года. Первый полет запланирован на 5 апреля 2024 года.

Указано, что полеты будут выполняться на Boeing 737-500 еженедельно по пятницам. Самолет будет вылетать из столицы Армении в 09:30 по местному времени, из Рощино борт будет отправляться в 14:10. Время в пути составит 3 часа 40 минут из Еревана в Тюмень, и из Тюмени в Ереван 4 часа 50 минут.

Стоимость билетов составит от 11 тысяч 614 рублей. В цену входит багаж весом до 25 килограммов и ручная кладь весом до 7 килограммов.

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Отметим, что на сегодняшний день в столицу Армении из Тюмени летают самолеты авиакомпании Utair. Полеты выполняются еженедельно по воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 14,4 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в московском аэропорту Шереметьво сегодня произошла массовая задержка авиарейсов. Борт до Тюмени был задержан почти на 2 часа — с 8:15 до 10:08.

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