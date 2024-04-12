Ударит в выходные: паводок может начать топить Тюменскую область уже в субботу

Ситуация с рекой Ишим в одноименном городе более спокойная, здесь вода пока поднимается примерно на 25-30 сантиметров. С 1 марта по сегодняшний день река на этом участке поднялась на 252 сантиметра и сейчас уровень воды составляет 154 сантиметра при максимальном показателе в 804 сантиметра. Однако гидрограф отмечает, что расстояние от Ильинки до Ишима совсем не велико, а потому не исключено, что вода быстро дойдет до города.