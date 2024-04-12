Ударит в выходные: паводок может начать топить Тюменскую область уже в субботу

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
За 12 дней апреля уровень воды на реке Ишим в районе села Ильинка поднялся со 145 сантиметров до 527, только за последние сутки воды прибавила более метра. Показатель в 835 сантиметров для реки считается рекордным. Именно здесь уже завтра ждут поднятия воды до 750-800 сантиметров, что является критическим показателем.
«Вода идет чуть быстрее, чем ожидалось. Учитывая, что еще с 8 на 9 апреля река прибавила 38 сантиметров, а тут уже исчисление пошло сотнями, можно смело предположить, что завтра-послезавтра рекорд будет побит», — считает гидрограф Валерий Заруба.
Ситуация с рекой Ишим в одноименном городе более спокойная, здесь вода пока поднимается примерно на 25-30 сантиметров. С 1 марта по сегодняшний день река на этом участке поднялась на 252 сантиметра и сейчас уровень воды составляет 154 сантиметра при максимальном показателе в 804 сантиметра. Однако гидрограф отмечает, что расстояние от Ильинки до Ишима совсем не велико, а потому не исключено, что вода быстро дойдет до города.
Река Тобол в районе Ялуторовска 1 марта показала результат в 145 сантиметров, на сегодняшний день воды достигла уже 356 сантиметров, пока воды прибывает неспешно — на 28-38 сантиметров в сутки. Абсолютный максимум этой реки — 835 сантиметров.
«Когда вода приближается, динамика начинает изменяться чуть не в геометрической прогрессии, это нам сигнализирует о том, что все началось. Пиковым можно назвать период, когда вода существенно начинает снижать темпы наращивания объема. Но пока можно сказать, что Тобол волна накроет чуть позже», — объясняет эксперт.
Ситуация с Турой «стабильная», если ее можно таковой назвать. Объемы реки и по сей день достаточно низкие. За апрель река выросла лишь с -58 сантиметров до 88 при норме на текущую дату в 188 сантиметров.
После оценки подготовки Тюменской области к паводку, губернатор Александр Моор созвонился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главе государства сообщили о том, что дамбы в регионе могут быть прорваны, под угрозу попадают более 50 населенных пунктов, 1800 жилых домов, в которых проживают свыше 7 тысяч человек.
Также Моор доложил о том, что в регионе уже разбили более сотни ПВР, вмещающие более 13 тысяч человек. Жильцам домов, которые подвержены риску подтопления, также оказывают помощь в вывозе ценного имущества — в муниципалитетах работают склады, охраняемые полицией. Сейчас на территориях, где допускается прорыв дамб, ведутся работы по поднятию уровня гребня на полтора метра.
«На данный момент ситуация на реках Тобол и Ишим спокойная, идет увеличение уровня воды. Но мы готовимся к максимальному прогнозному уровню. Более того, мы для себя сделали расчет: плюс два метра, чтобы понимать примерную зону затопления и объем необходимых мероприятий, которые нужно будет провести», — сообщил президенту Александр Моор.
Вдобавок сейчас в Ялуторовске и Казанском районах жители укрепляют гидротехнические сооружения. Сотрудники и постояльцы Ялуторовского интерната совместно с другими организациями помогают городу в подготовке к возможному паводку, собирая мешки с песком.
«Специалисты и волонтеры социальной защиты населения уже начали оказывать помощь жителям улиц, находящихся в зоне подтопления, по перевозке личных вещей в пункт временного размещения», — рассказала глава Казанского района Татьяна Богданова.
В Тюмени на уже тоже отработали сценарий прорыва дамы в районе ДОКа. Однако пока ситуация с Турой не рассматривается, как критическая. По прогнозу городской администрации, Тюмень от паводка пострадать не должна.
Жителям районов Тюменской области, на территории которых протекают Иртыш и Тобол, необходимо быть готовыми к эвакуации в любое время. В правительстве Тюменской области рассказали, как правильно действовать при объявлении эвакуации.