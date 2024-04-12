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Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Тюменскую область может начать топить уже завтра.

Ударит в выходные: паводок может начать топить Тюменскую область уже в субботу

12 апреля 2024, 07:45
Фото: 1MI
Тюменскую область может начать топить уже завтра.

Тюменскую область может начать топить уже в субботу

Огромные объемы воды по рекам Ишим и Тобол мчат в Тюменскую область. По прогнозам специалистов, подтопление некоторых районов может начаться в субботу. К наступлению паводка необходимо быть подготовленным, эвакуацию могут объявить в любой момент.

Прибавка в геометрической прогрессии

За 12 дней апреля уровень воды на реке Ишим в районе села Ильинка поднялся со 145 сантиметров до 527, только за последние сутки воды прибавила более метра. Показатель в 835 сантиметров для реки считается рекордным. Именно здесь уже завтра ждут поднятия воды до 750-800 сантиметров, что является критическим показателем.

«Вода идет чуть быстрее, чем ожидалось. Учитывая, что еще с 8 на 9 апреля река прибавила 38 сантиметров, а тут уже исчисление пошло сотнями, можно смело предположить, что завтра-послезавтра рекорд будет побит», — считает гидрограф Валерий Заруба.

Ситуация с рекой Ишим в одноименном городе более спокойная, здесь вода пока поднимается примерно на 25-30 сантиметров. С 1 марта по сегодняшний день река на этом участке поднялась на 252 сантиметра и сейчас уровень воды составляет 154 сантиметра при максимальном показателе в 804 сантиметра. Однако гидрограф отмечает, что расстояние от Ильинки до Ишима совсем не велико, а потому не исключено, что вода быстро дойдет до города.

В предстоящие выходные могут начаться подтопления территорий Тюменской области.В предстоящие выходные могут начаться подтопления территорий Тюменской области.
В предстоящие выходные могут начаться подтопления территорий Тюменской области.
Фото: 1MI
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Река Тобол в районе Ялуторовска 1 марта показала результат в 145 сантиметров, на сегодняшний день воды достигла уже 356 сантиметров, пока воды прибывает неспешно — на 28-38 сантиметров в сутки. Абсолютный максимум этой реки — 835 сантиметров.

«Когда вода приближается, динамика начинает изменяться чуть не в геометрической прогрессии, это нам сигнализирует о том, что все началось. Пиковым можно назвать период, когда вода существенно начинает снижать темпы наращивания объема. Но пока можно сказать, что Тобол волна накроет чуть позже», — объясняет эксперт.

Ситуация с Турой «стабильная», если ее можно таковой назвать. Объемы реки и по сей день достаточно низкие. За апрель река выросла лишь с -58 сантиметров до 88 при норме на текущую дату в 188 сантиметров.

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Прогнозируемые последствия паводка

После оценки подготовки Тюменской области к паводку, губернатор Александр Моор созвонился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главе государства сообщили о том, что дамбы в регионе могут быть прорваны, под угрозу попадают более 50 населенных пунктов, 1800 жилых домов, в которых проживают свыше 7 тысяч человек.

Также Моор доложил о том, что в регионе уже разбили более сотни ПВР, вмещающие более 13 тысяч человек. Жильцам домов, которые подвержены риску подтопления, также оказывают помощь в вывозе ценного имущества — в муниципалитетах работают склады, охраняемые полицией. Сейчас на территориях, где допускается прорыв дамб, ведутся работы по поднятию уровня гребня на полтора метра.

«На данный момент ситуация на реках Тобол и Ишим спокойная, идет увеличение уровня воды. Но мы готовимся к максимальному прогнозному уровню. Более того, мы для себя сделали расчет: плюс два метра, чтобы понимать примерную зону затопления и объем необходимых мероприятий, которые нужно будет провести», — сообщил президенту Александр Моор.
Губернатор Тюменской области доложил президенту о подготовке к паводку в регионе.Губернатор Тюменской области доложил президенту о подготовке к паводку в регионе.
Губернатор Тюменской области доложил президенту о подготовке к паводку в регионе.
Фото: nashgorod.ru
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Вдобавок сейчас в Ялуторовске и Казанском районах жители укрепляют гидротехнические сооружения. Сотрудники и постояльцы Ялуторовского интерната совместно с другими организациями помогают городу в подготовке к возможному паводку, собирая мешки с песком.

«Специалисты и волонтеры социальной защиты населения уже начали оказывать помощь жителям улиц, находящихся в зоне подтопления, по перевозке личных вещей в пункт временного размещения», — рассказала глава Казанского района Татьяна Богданова.

В Тюмени на уже тоже отработали сценарий прорыва дамы в районе ДОКа. Однако пока ситуация с Турой не рассматривается, как критическая. По прогнозу городской администрации, Тюмень от паводка пострадать не должна.

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Объявлена эвакуация

Жителям районов Тюменской области, на территории которых протекают Иртыш и Тобол, необходимо быть готовыми к эвакуации в любое время. В правительстве Тюменской области рассказали, как правильно действовать при объявлении эвакуации.

Как нужно действовать при эвакуации?

  • Взять сумку с вещами и «тревожный чемоданчик»;
  • Оповестить соседей, помочь больным и пожилым людям;
  • Прийти на пункт сбора и вывести скот;
  • Зарегистрироваться в пункте сбора.

Что должно быть в сумке и «тревожном чеможанчике»?

  • Документы, деньги и ценные вещи в герметичной упаковке;
  • Тарелка, ложка и кружка на каждого члена семьи;
  • Туалетные принадлежности;
  • Лекарства;
  • Одежда и обувь;
  • Постельные принадлежности;
  • Запас еды и воды на три дня.
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