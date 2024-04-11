Паводок может оставить без жилья порядка 3 тысяч тюменцев

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
По его словам, число затопленных территорий будет зависеть от уровня подъема воды в реке.
«Все будет зависеть от уровня воды. Мы ожидаем подъема на уровне от 11 до 12 метров. Это значит, что в зоны затопления попадут от 1900 до 3000 домов», — рассказал Федор Шишкин Ура.Ру.
По его словам, для эвакуированных граждан в городе развернут более двух десятков пунктов временного размещения, рассчитанные на три тысячи человек. В ПВР для пострадавших организуют не только проживание, но и питание, соцуслуги, психологическую и медицинскую помощь.
Находиться в ПВР ишимцы смогут столько, сколько будет нужно — никаких рамок и сроков нет. Во время паводка, произошедшего в 2017 году, пункты временного размещения работали в период с апреля и до конца сентября.
Отметим, в настоящее время уровень воды в реке Ишим составляет 124 сантиметра над нулем поста. За сутки он увеличился на 24 сантиметра. Отметим, что для реки является критическим уровень в 750 сантиметров.
Пик паводка в городе прогнозируют 22–23 апреля. На данный момент ведутся работы по укреплению береговой линии.
Ранее «Наш Город» писал, что во время паводка 2017 года уровень воды в Ишиме поднялся до 981 сантиметра — абсолютный максимум был установлен 10 мая 2017 года. Вследствие паводка оказались затоплены сотни жилых домов, аэродром ДОСААФ, эвакуировали более тысячи человек.