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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Ишимские власти ожидают затопления от 2 до 3 тысяч домов во время паводка

Паводок может оставить без жилья порядка 3 тысяч тюменцев

11 апреля 2024, 07:16
Фото: Ишим Переподслушано

Ишимские власти ожидают затопления от 2 до 3 тысяч домов во время паводка

Порядка двух-трех тысяч домов могут оказаться в Ишиме затопленными водой из-за паводка. Такой прогноз озвучил глава администрации города Федор Шишкин

По его словам, число затопленных территорий будет зависеть от уровня подъема воды в реке.

«Все будет зависеть от уровня воды. Мы ожидаем подъема на уровне от 11 до 12 метров. Это значит, что в зоны затопления попадут от 1900 до 3000 домов», — рассказал Федор Шишкин Ура.Ру.

По его словам, для эвакуированных граждан в городе развернут более двух десятков пунктов временного размещения, рассчитанные на три тысячи человек. В ПВР для пострадавших организуют не только проживание, но и питание, соцуслуги, психологическую и медицинскую помощь.

Находиться в ПВР ишимцы смогут столько, сколько будет нужно — никаких рамок и сроков нет. Во время паводка, произошедшего в 2017 году, пункты временного размещения работали в период с апреля и до конца сентября.

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Отметим, в настоящее время уровень воды в реке Ишим составляет 124 сантиметра над нулем поста. За сутки он увеличился на 24 сантиметра. Отметим, что для реки является критическим уровень в 750 сантиметров.

Пик паводка в городе прогнозируют 22–23 апреля. На данный момент ведутся работы по укреплению береговой линии.

Ранее «Наш Город» писал, что во время паводка 2017 года уровень воды в Ишиме поднялся до 981 сантиметра — абсолютный максимум был установлен 10 мая 2017 года. Вследствие паводка оказались затоплены сотни жилых домов, аэродром ДОСААФ, эвакуировали более тысячи человек.

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