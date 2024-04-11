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В Тюменскую область из Казахстана пытались ввезти килограммы опасного мяса

Килограммы опасного мяса из Казахстана пытались ввезти в Тюменскую область

11 апреля 2024, 06:50
Фото: 1MI

В Тюменскую область из Казахстана пытались ввезти килограммы опасного мяса

Большегруз с мясной продукцией остановили в селе Казанское. В ввозе было отказано из-за отсутствия документов.

В Тюменскую область из Казахстана пытались ввезти 30 килограммов опасной мясной продукции. Большегруз с мясом был досмотрен в селе Казанское. Из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов в ввозе было отказано, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Напомним, что в начале марта специалисты Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Тюменскую область 60 килограммов специй из Казахстана. На смеси приправ отсутствовали соответствующие документы. Партию вернули отправителям.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в ввозимых в Тюменскую область саженцах и семенах нашли три вида вредных организмов. Попытки ввоза с начала года предпринимались 16 раз.

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