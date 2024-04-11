Килограммы опасного мяса из Казахстана пытались ввезти в Тюменскую область

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В Тюменскую область из Казахстана пытались ввезти 30 килограммов опасной мясной продукции. Большегруз с мясом был досмотрен в селе Казанское. Из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов в ввозе было отказано, сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Напомним, что в начале марта специалисты Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Тюменскую область 60 килограммов специй из Казахстана. На смеси приправ отсутствовали соответствующие документы. Партию вернули отправителям.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ввозимых в Тюменскую область саженцах и семенах нашли три вида вредных организмов. Попытки ввоза с начала года предпринимались 16 раз.