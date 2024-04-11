Легендарная группа даст концерт в тюменском ресторане

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
Группа «Мираж» даст концерт в Тюмени. Мероприятие пройдет 6 июня в ресторане «Максимилианс», начало в 20:00.
Билеты уже поступили в продажу и стоят от 1700 до 3200 рублей, около половины из них уже раскуплены. Самые дорогие билеты — ближе к танцполу и сцене, самые дешевые — в дальних углах.
Ранее «Наш город» сообщал, что группа «Рок-острова» выступит в Тюмени в середине апреля. Горожанам запретили приходить на мероприятие в спортивных штанах.