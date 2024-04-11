nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:59

Published Сегодня, 02:59

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

Легендарная группа приедет с концертом в Тюмень

Легендарная группа даст концерт в тюменском ресторане

11 апреля 2024, 02:59
Фото: 1MI

Легендарная группа приедет с концертом в Тюмень

Концерт состоится в начале июня. Половину билетов тюменцы уже раскупили.

Группа «Мираж» даст концерт в Тюмени. Мероприятие пройдет 6 июня в ресторане «Максимилианс», начало в 20:00.

Билеты уже поступили в продажу и стоят от 1700 до 3200 рублей, около половины из них уже раскуплены. Самые дорогие билеты — ближе к танцполу и сцене, самые дешевые — в дальних углах.

Бьются, мама не горюй! Эксперт назвал самые аварийные модели авто в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что группа «Рок-острова» выступит в Тюмени в середине апреля. Горожанам запретили приходить на мероприятие в спортивных штанах.

Читайте также:
Вода в реках Тюменской области продолжает прибывать десятками сантиметровЗа срывы автобусных рейсов в морозы тюменскому перевозчику выписали штраф«По коням!»: В Тюмень возвращаются электросамокаты
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Концерты#Билеты#Мероприятия#Любовь Селезнева
Готовьтесь к худшему: паводок в Тюменской области станет самым масштабным в истории
Сегодня, 07:47
В Тюмени стало меньше еще на одного миллиардера
Сегодня, 10:58
«Аномалии повсюду»: метеоролог рассказал о резких изменениях в тюменском климате
Сегодня, 09:39
«Много подвохов»: тюменка рассказала, как правильно оформить гражданство ребенку
Сегодня, 10:18
«Мы потеряли храброго воина»: в Тюмени простятся с пожарным, погибшим на СВО
Сегодня, 10:37
"