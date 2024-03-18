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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

В Тюменскую область пытались ввезти более 280 килограммов нелегальных продуктов

Более 280 кг нелегальных продуктов из Казахстана не пустили в Тюменскую область

18 марта 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменскую область пытались ввезти более 280 килограммов нелегальных продуктов

В регион пытались провезти специи, крупы, сухофрукты и овощи. Продукция поставлялась без фитосанитарных сертификатов.

В начале марта специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО пресекли попытку ввоза 60 килограммов смеси приправ, произведенных в Казахстане и Кыргызстане. На подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска отсутствовали соответствующие документы.

Всего с начала года были выявлены 10 попыток ввоза продукции высокого фитосанитарного риска, в числе которой фрукты, овощи, специи, крупы и сухофрукты. Основные нарушения — отсутствие фитосанитарных сертификатов и ошибочные данные в сопроводительных документах. Более 280 килограммов продукции вернули отправителям.

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Так, в Тюменскую область из Казахстана пытались провезти килограмм рыбы, 25 килограммов меда и 10 килограммов молочной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Всю продукцию также вернули отправителям.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских магазинах начали продавать Coca-Cola, Fanta и Sprite из Китая. Одну банку можно купить за 100 рублей.

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