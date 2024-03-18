Более 280 кг нелегальных продуктов из Казахстана не пустили в Тюменскую область

Всего с начала года были выявлены 10 попыток ввоза продукции высокого фитосанитарного риска, в числе которой фрукты, овощи, специи, крупы и сухофрукты. Основные нарушения — отсутствие фитосанитарных сертификатов и ошибочные данные в сопроводительных документах. Более 280 килограммов продукции вернули отправителям.