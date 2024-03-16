Китайские Coca-Cola и Fanta начали продавать в тюменских магазинах

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:55
В ассортименте представлены традиционные вкусы напитков объемом 330 мл. Названия напитков написаны на банках на китайском языке, но имеется аннотация на русском. Стоимость одной банки газировки составляет 99 рублей 99 копеек.
Для сравнения, «Добрый Cola» объемом 250 мл стоит от 79 рублей 49 копеек до 83 рублей 49 копеек, Rich Cola 330 мл — 95 рублей 99 копеек, «Черноголовка Кола» 500 мл продают за 74 рубля 99 копеек, Evervess Cola 330 мл стоит 64 рубля 99 копеек.
Заметим, что в тюменских магазинах уже давно в продаже имеется Coca-Cola, Fanta и Sprite из Казахстана и Азербайджана, а также Schweppes. Стоимость напитков варьируется от 99,99 до 210 рублей в зависимости от объема.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме стартовало строительство цеха по производству безалкогольных газированных напитков. Первую партию газировки выпустят на заводе к осени 2024 года.