nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В Тюмени продают китайскую Coca-Cola

Китайские Coca-Cola и Fanta начали продавать в тюменских магазинах

16 марта 2024, 04:48
Фото: 1MI

В Тюмени продают китайскую Coca-Cola

В тюменских магазинах в продаже появились Coca-Cola, Fanta и Sprite из Китая. Напитки продают как в торговых точках у дома, так и сетевых магазинах.
Фото: nashgorod.ru

В ассортименте представлены традиционные вкусы напитков объемом 330 мл. Названия напитков написаны на банках на китайском языке, но имеется аннотация на русском. Стоимость одной банки газировки составляет 99 рублей 99 копеек.

Для сравнения, «Добрый Cola» объемом 250 мл стоит от 79 рублей 49 копеек до 83 рублей 49 копеек, Rich Cola 330 мл — 95 рублей 99 копеек, «Черноголовка Кола» 500 мл продают за 74 рубля 99 копеек, Evervess Cola 330 мл стоит 64 рубля 99 копеек.

Заметим, что в тюменских магазинах уже давно в продаже имеется Coca-Cola, Fanta и Sprite из Казахстана и Азербайджана, а также Schweppes. Стоимость напитков варьируется от 99,99 до 210 рублей в зависимости от объема.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме стартовало строительство цеха по производству безалкогольных газированных напитков. Первую партию газировки выпустят на заводе к осени 2024 года.

Читайте также:
Один человек погиб при пожаре в тюменской деревнеТюменка выиграла автомобиль в первый день викториныСтартовал второй день голосования в Тюменской области
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Газированные напитки#Новости тюмени#Магазины#Продажа
Выборы президента России-2024 в Тюмени: за кого голосовать?
Вчера, 07:31
Рожденные в СССР знают наизусть: угадайте 10 известных песен советского времени
Вчера, 09:38
Людоед, китайцы в мешках и плохой Гена: ТОП-5 ужасных убийств в Тюменской области
Вчера, 01:05
ТОП-5 загадочных и мистических мест в Тюмени: от каланчи до «кровавой библиотеки»
Вчера, 16:08
Тюменцам объяснили, что делать, если квартирант сбежал без оплаты
Вчера, 06:59
В Тюмени прошла первая в 2024 году практическая конференция «ТИМИ-Тюмень»
Вчера, 05:00