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Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Новую дорогу с разворотами построят в Тюмени

Дорогу с разворотами планируют построить в Тюмени

18 марта 2024, 04:52
Фото: 1MI

Новую дорогу с разворотами построят в Тюмени

Строительство будет проходить на пересечении Профсоюзной и Дружбы, а также в районе пересечения Профсоюзной и Солнечного проезда. На это потратят почти 15 миллионов рублей.

В Тюмени планируют обустроить полосы для разворота в районе пересечения Профсоюзной и Солнечного проезда, а также правоповоротную полосу с улицы Дружбы на Профсоюзную. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на портале Госзакупок.

«Выполнение работ по устройству переходно-скоростных полос и мест для разворота по улице Профсоюзная в районе примыкания к Солнечному проезду и устройству правоповоротной полосы с улицы Дружбы на улицу Профсоюзная», — говорится в документе.
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Заказчиком выступает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Подрядчик будет определен 26 марта, на выполнение работ ему выделят 14.8 миллиона рублей.

Также власти планируют отремонтировать дорогу на участке Профсоюзной — 50 лет Октября до Дружбы. Эта дорога ведет к отделениям перинатального центра Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени изымают участки для строительства развязки. Она появится в створе улицы Аккумуляторной.

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