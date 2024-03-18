Дорогу с разворотами планируют построить в Тюмени

В Тюмени планируют обустроить полосы для разворота в районе пересечения Профсоюзной и Солнечного проезда, а также правоповоротную полосу с улицы Дружбы на Профсоюзную. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на портале Госзакупок.