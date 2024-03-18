Дорогу с разворотами планируют построить в Тюмени

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
В Тюмени планируют обустроить полосы для разворота в районе пересечения Профсоюзной и Солнечного проезда, а также правоповоротную полосу с улицы Дружбы на Профсоюзную. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на портале Госзакупок.
«Выполнение работ по устройству переходно-скоростных полос и мест для разворота по улице Профсоюзная в районе примыкания к Солнечному проезду и устройству правоповоротной полосы с улицы Дружбы на улицу Профсоюзная», — говорится в документе.
Заказчиком выступает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Подрядчик будет определен 26 марта, на выполнение работ ему выделят 14.8 миллиона рублей.
Также власти планируют отремонтировать дорогу на участке Профсоюзной — 50 лет Октября до Дружбы. Эта дорога ведет к отделениям перинатального центра Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени изымают участки для строительства развязки. Она появится в створе улицы Аккумуляторной.