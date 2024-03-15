Тюменцам объяснили, что делать, если квартирант сбежал без оплаты

В том числе, остаются в силе и финансовые обязательства арендатора: он обязан платить, показ владелец не принял жилье и не поставил свою подпись в акте. Почти все квартиросъемщики, когда понимают, что убежать от своих обязанностей не удалось, выходят на контакт и компенсируют ущерб.