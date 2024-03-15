Тюменцам объяснили, что делать, если квартирант сбежал без оплаты

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Квартиросъемщик не всегда может оказаться порядочным человеком. Все вопросы можно решить как мирно, так и в судебном порядке. Что именно нужно сделать, чтобы привлечь квартиранта к ответственности — рассказали юристы newia.ru.
Обычно при заселении и выселении квартиросъемщиков составляется акт приема-передачи, в котором расписывается состояние комнат и указывается дата, с которой ответственность за их состояние переходит на арендатора и наоборот.
Решить вопрос мирно получится только если квартиросъемщик согласен с нанесенным им ущербом и размером компенсации. Некоторые повреждения могут быть нанесены случайно и, вероятно, арендатор будет готов исправить их за свой счет.
Если квартиросъемщик согласен возместить ущерб, нужно составить письменное соглашение и указать в нем сумму, сроки и условия восстановления. В этом случае также можно прибегнуть к помощи юриста.
Если договориться не удалось, можно взыскать убытки через суд. Для этого нужно будет предоставить все доказательства, такие как фото до и после нанесения повреждений, оценку стоимости ремонта, акт приема-передачи и другие подтверждающие документы.
«Может случиться, что квартиранты неожиданно съедут, не передав вам квартиру по акту приема-передачи имущества или по договору об аренде (который также является актом приема-передачи). В таком случае договор аренды не считается расторгнутым, и арендатор продолжает нести ответственность за все имущество и состояние помещения, если в договоре не прописано иное», - рассказал основатель «Академии Недвижимости» Иван Чигинев.
В том числе, остаются в силе и финансовые обязательства арендатора: он обязан платить, показ владелец не принял жилье и не поставил свою подпись в акте. Почти все квартиросъемщики, когда понимают, что убежать от своих обязанностей не удалось, выходят на контакт и компенсируют ущерб.
Если квартиросъемщик по-прежнему не выходит на контакт, Иван Чигинев рекомендует обратиться в полицию и составить акт причиненного ущерба. Затем следует обратиться к экспертам-оценщикам, чтобы они составили расчет ремонтных работ.
Далее вместе с юристом нужно составить досудебную претензию, указав в ней все издержки, и направить на адрес арендатора.
Если арендатор продолжает игнорировать претензии, можно подавать на него в суд. К иску нужно приложить договор аренды, акт сдачи-приема жилья, фотографии квартиры до и после причинения ущерба и заключение эксперта-оценщика.
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