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Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Юристы рассказали, что делать, если квартирант исчез без оплаты

Тюменцам объяснили, что делать, если квартирант сбежал без оплаты

15 марта 2024, 06:59
Фото: 1MI

Юристы рассказали, что делать, если квартирант исчез без оплаты

Безответственные квартиросъемщики могут не только съехать без предупреждения, но и испортить имущество. Юристы рассказали, как решить эти вопросы.

Квартиросъемщик не всегда может оказаться порядочным человеком. Все вопросы можно решить как мирно, так и в судебном порядке. Что именно нужно сделать, чтобы привлечь квартиранта к ответственности — рассказали юристы newia.ru.

Квартиранты испортили ремонт

Путь переговоров

Обычно при заселении и выселении квартиросъемщиков составляется акт приема-передачи, в котором расписывается состояние комнат и указывается дата, с которой ответственность за их состояние переходит на арендатора и наоборот.

Решить вопрос мирно получится только если квартиросъемщик согласен с нанесенным им ущербом и размером компенсации. Некоторые повреждения могут быть нанесены случайно и, вероятно, арендатор будет готов исправить их за свой счет.

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Если квартиросъемщик согласен возместить ущерб, нужно составить письменное соглашение и указать в нем сумму, сроки и условия восстановления. В этом случае также можно прибегнуть к помощи юриста.

Решение в судебном порядке

Если договориться не удалось, можно взыскать убытки через суд. Для этого нужно будет предоставить все доказательства, такие как фото до и после нанесения повреждений, оценку стоимости ремонта, акт приема-передачи и другие подтверждающие документы.

Арендатор съехал без предупреждения

«Может случиться, что квартиранты неожиданно съедут, не передав вам квартиру по акту приема-передачи имущества или по договору об аренде (который также является актом приема-передачи). В таком случае договор аренды не считается расторгнутым, и арендатор продолжает нести ответственность за все имущество и состояние помещения, если в договоре не прописано иное», - рассказал основатель «Академии Недвижимости» Иван Чигинев.
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В том числе, остаются в силе и финансовые обязательства арендатора: он обязан платить, показ владелец не принял жилье и не поставил свою подпись в акте. Почти все квартиросъемщики, когда понимают, что убежать от своих обязанностей не удалось, выходят на контакт и компенсируют ущерб.

Арендатор скрывается

Если квартиросъемщик по-прежнему не выходит на контакт, Иван Чигинев рекомендует обратиться в полицию и составить акт причиненного ущерба. Затем следует обратиться к экспертам-оценщикам, чтобы они составили расчет ремонтных работ.

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Далее вместе с юристом нужно составить досудебную претензию, указав в ней все издержки, и направить на адрес арендатора.

Если арендатор продолжает игнорировать претензии, можно подавать на него в суд. К иску нужно приложить договор аренды, акт сдачи-приема жилья, фотографии квартиры до и после причинения ущерба и заключение эксперта-оценщика.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени спрос на услуги по строительству загородных домов вырос на 70%. Также в два раза увеличился спрос на услуги ремонтных бригад.

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