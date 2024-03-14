Золотые унитазы и люстры Swаrovski: топ-5 самых экстравагантных квартир в Тюмени

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Возможность выделиться и создать неповторимое пространство становится важным аспектом для многих. Но почему же столько людей хотят роскоши? Что это — стремления вызвать у других зависть или выгодное вложение?
В Тюмени, как и в других крупных городах, продаются разные квартиры, олицетворяющие высокий уровень статуса и комфорта. Некоторые из них отличаются особой уникальностью. В этом материале мы рассмотрим топ-5 самых дорогих и экстравагантных квартир в Тюмени, которые одни так и мечтают приобрести, а другие обходят стороной.
Королевская квартира площадью 121,7 м² в центре Тюмени. Снаружи дом никак не предвещает атмосферу внутри.
Стены и пол украшены натуральными материалами — деревом, камнем, медью. Для роскошной жизни есть всё: дубовые столы, дорогие вазы, люстры с кристаллами Swаrovski и даже золотой унитаз!
Как сообщают авторы объявления, помещение не выведено из жилого фонда, но использовалось под офис, поэтому его можно оставить офисом либо использовать, как обычную квартиру. Цена такой «трёшки» 35 млн рублей. При всем декоре изнутри, не все тюменцы оценили квартиру. Некоторые заявили, что такой дизайн уже не актуален и добавили, что уютное «гнёздышко» на любителя.
Самая огромная квартира в Тюмени площадью 450 м² стоит 45 млн рублей. Жилье в историческом центре города состоит из 7 комнат.
Квартира двухуровневая, площадью 100 м² в доме класса «Комфорт». Как отмечает продавец, внутри есть кухня-столовая, гостиная, 3 детских, взрослая спальня, гостевая спальня, кабинет, учебная комната, игровая комната, 3 санузла, 2 гардеробные. Фишкой является обустроенная сауна, а также бильярд с джакузи.
Четырехкомнатная квартира на улице Володарского в Тюмени обошла своего предшественника в рейтинге. За такое «гнёздышко» продавец просит 65 млн рублей.
Потолки в квартире 3.2 м, на полу — паркет, а в столовой и прихожей — кафель с подогревом. Роспись стен в прихожей выполнена красками на основе яичной скорлупы. Мебель в комнатах итальянская.
При продаже хозяин оставляет все предметы интерьера, бытовую технику и конечно же, люстры с хрусталем Swarovski.
Трехкомнатная квартира, неподалеку от Цветного бульвара в Тюмени, обладает особым средиземноморским характером. Так заявляют риэлторы, которые её продают.
Сообщается, что в этом интерьере потенциальный покупатель обратит внимание на итальянскую кухню LOttocento ручной работы, где материальная ценность древесины отражает эстетическую утончённость. Белый мраморный пол на входе в виде букета васильков изготовлен руками уральских мастеров. Сам мрамор был добыт в Гималаях.
Кажется, что и винтовая дубовая лестница выполнена в форме некоего «цветка». На втором уровне расположены две спальни, гардеробные комнаты, кабинет и ванная. Согласно данным известного сервиса объявлений, цену на своё жилье хозяева ещё снизили. За «трёшку» они просят 39 млн рублей.
Эта трёхкомнатная квартира занимает целый этаж в историческом центре Тюмени. Из окна открывается вид на центр города, реку Тура и набережную. Хозяева утверждают, что не экономили на ремонте, так как делали всё для себя. Из «изысканностей» здесь длинные диваны, дубовая мебель, дорогие картины.
В гостиной имеется электрокамин. Украшает пространство между комнатами люстра с витражным стеклом. Интернет-пользователи заявляют, что жилище могло бы стать неотъемлемым пространством для художников, для которых важен утонченный вкус в деталях. Стоимость квартиры оценивается в 35 млн рублей.
По словам эксперта в сфере недвижимости, риэлтора Кристины Баевой, желание создать неповторимое пространство, безусловно, отражает эстетические предпочтения владельцев.
«Предпочтения в стиле и дизайне интерьера в значительной степени зависят от вкуса владельцев. Некоторые люди стремятся создать выразительное, экстравагантное пространство, отражающее их индивидуальность и статус. Как заявляют мне сами хозяева таких квартир, использование итальянской мебели и дорогих материалов — один из способов подчеркнуть изысканность своего жилья. Кроме того, для некоторых людей обладание элементами роскоши, такими как золотые унитазы, может рассматриваться, как инвестиция в качественную недвижимость премиум-класса», — подчеркнула Баева.
Ранее «Наш город» сообщал, когда квартиры в Тюмени подешевеют. Увеличения предложений на рынке стоит ждать осенью. В настоящее время «однушки» в городе сдаются за 21 178 рублей в месяц. Цена двушек снизилась незначительно до 27 047 рублей в месяц.