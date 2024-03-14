Золотые унитазы и люстры Swаrovski: топ-5 самых экстравагантных квартир в Тюмени

Как сообщают авторы объявления, помещение не выведено из жилого фонда, но использовалось под офис, поэтому его можно оставить офисом либо использовать, как обычную квартиру. Цена такой «трёшки» 35 млн рублей. При всем декоре изнутри, не все тюменцы оценили квартиру. Некоторые заявили, что такой дизайн уже не актуален и добавили, что уютное «гнёздышко» на любителя.