Время еще есть: репетиторы рассказали, успеют ли тюменцы подготовиться к ЕГЭ

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Тюменские репетиторы говорят о том, что даже за 2 месяца подготовиться к экзамену можно, однако при этом не стоит рассчитывать на максимальный результат. Исключением может стать лишь качественная база подготовки.
«Даже, если начинать готовиться за год, многое зависит от базы знаний, которая есть у ученика. Если по предмету у него неуверенная тройка, то его можно будет натаскать так, чтобы он просто сдал экзамен, однако получить более 70 баллов будет уже проблематично», — говорит репетитор по русскому языку и литературе Анна Евдокимова.
О том же заявили и репетиторы по математике, физике, химии, биологии, английскому языку и обществознанию. Но преподаватель информатики, готовящий тюменских детей к ЕГЭ считает, что его предмет на 100 баллов можно выучить и за оставшийся период времени.
«Информатика на фоне других предметов не так сложна. Если ученик искренне готов заниматься, то натренировать его на ЕГЭ вполне можно и на высокий результат», — уверен репетитор по информатике Илья Тихомиров.
Примечательно, что все репетиторы, говоря о своей работе, используют именно слово «натренировать», так как задания экзамена типовые и для того, чтобы с ними эффективно справляться, нужно регулярно решать однотипные задачи, разобравшись в их механике.
«Для экзамена используется конкретная база тем по которым составляются достаточно похожие задания. Механика их решения вполне однотипная, поэтому детей натаскивают решать эти конкретные задачи», — рассказала Дарья Орлова, репетитор по химии и биологии.
А потому, если ученик ранее не решал задания пробников и не понимает механизма их выполнения, то сдать экзамен, начав готовиться только сейчас он сможет лишь на 61-70 баллов. Однако, если ребенок в предмете разбирается, то есть шансы получить хороший и даже отличный результат. Хотя оптимальное время для подготовки все же составляет, как минимум, год.
Не стоит забывать и о том, что уже с этого года школьники могут пересдать экзамен по одному из предметов до начала приемной кампании вузов. Это решение принял президент России Владимир Путин.
Но стоит учитывать, что экзамены начнутся уже с 23 мая. Сейчас пока неизвестные сроки пересдачи, так как над ними еще работают. Но, вероятнее всего, на переподготовку у выпускников будет около 2 недель, что можно считать существенным сроком, как говорит репетитор по английскому языку Алла Харина.
«Очевидно, что на пересдачу ученик может записаться только после того, как узнает результаты экзаменов. Но уже после выхода из кабинета у учеников есть понимание того, где они могли ошибиться. А потому можно будет сразу начать готовиться к передаче, чтобы достичь делаемого результата. Для того, чтобы отработать несколько шибок пары недель усердной работы будет достаточно», — уверена девушка.
К тому же, после получения результатов, школьники смогут увидеть, какие ошибки они допустил и о обсудить проблемные задачи со сверстниками, что также положительно скажется на результате пересдачи.
Однако секрет успешной сдачи экзамена кроется не только в знаниях и подготовке, но и в психологическом настрое. Многие выпускники могут знать свой предмет ЕГЭ идеально, но волнение пагубно скажется на результате и спровоцирует ошибки. А потому, как говорит психолог Петр Зосимов, уже сейчас родителям необходимо поддерживать своих детей, а не давить на них.
«Этот экзамен — ужасный стресс. В сознании школьника от него буквально зависит вся жизнь. А потому сейчас мандраж будет крепчать с каждым днем. И категорически нельзя угнетать ребенка, говорить ему, что он не справится и так далее. Неважно как он подготовился, помогите ему поверить, что он справится с этим испытанием», — советует родителям психолог.
Сейчас важно позволять выпускникам отдыхать и не напоминать им каждый день о предстоящем экзамене. Психолог говорит, что школьники и так помнят об этом ежесекундно, а потому нуждаются в поддержке, а не в критике.