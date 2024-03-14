Время еще есть: репетиторы рассказали, успеют ли тюменцы подготовиться к ЕГЭ

А потому, если ученик ранее не решал задания пробников и не понимает механизма их выполнения, то сдать экзамен, начав готовиться только сейчас он сможет лишь на 61-70 баллов. Однако, если ребенок в предмете разбирается, то есть шансы получить хороший и даже отличный результат. Хотя оптимальное время для подготовки все же составляет, как минимум, год.