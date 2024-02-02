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Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Тюменские частные школы отказались переводить детей на дистант.

Тюменские частные школы отказались переводить детей на дистант

2 февраля 2024, 08:41
Фото: 1MI
Тюменские частные школы отказались переводить детей на дистант.

Тюменские частные школы отказались переводить детей на дистант

Мама одного из учеников частной школы в Тюмени рассказала «Нашему городу» что дистанционного формата обучения в учебном заведении ее дочери не планируется, вопреки приказу Роспотребнадзора.
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Дети

Тюменку, дочь которой учится в частной школе, удивило то, что учеба у ребенка продолжится в очном формате, хотя приказ Роспотребнадзора говорит о переводе на дистанционный формат все общеобразовательные учреждения Тюмени.

«У дочери в частной школе дистанта не будет, хотя это странно, вроде Роспотребнадзору должны подчиняться все школы независимо от формы обучения», — удивляется мама ученика частной школы.

Аналогичная ситуация уже складывалась и в других регионах России тогда руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева объясняла, что процент детей в частных школах крайне минимален и не сильно влияет на общегородскую статистику заболеваемости.

«Кроме того, в городских школах в классах учится около 25-30 детей, а в частных — 8-10. Там проще соблюсти противоэпидемиологические меры», — сказала Андреева.

А потому при соблюдении мер безопасности, проведение уроков в частных школах будет считаться законным.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские родители недовольны переводом детей на дистанционный формат обучения.

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#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Школа#Школьники#Школы#Дистанционное образование#Новости тюмени#Алиса Вернер
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