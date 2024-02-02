Тюменские частные школы отказались переводить детей на дистант.

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Тюменку, дочь которой учится в частной школе, удивило то, что учеба у ребенка продолжится в очном формате, хотя приказ Роспотребнадзора говорит о переводе на дистанционный формат все общеобразовательные учреждения Тюмени.
«У дочери в частной школе дистанта не будет, хотя это странно, вроде Роспотребнадзору должны подчиняться все школы независимо от формы обучения», — удивляется мама ученика частной школы.
Аналогичная ситуация уже складывалась и в других регионах России тогда руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева объясняла, что процент детей в частных школах крайне минимален и не сильно влияет на общегородскую статистику заболеваемости.
«Кроме того, в городских школах в классах учится около 25-30 детей, а в частных — 8-10. Там проще соблюсти противоэпидемиологические меры», — сказала Андреева.
А потому при соблюдении мер безопасности, проведение уроков в частных школах будет считаться законным.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские родители недовольны переводом детей на дистанционный формат обучения.