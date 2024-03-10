Около 13 тысяч выпускников школ Тюменской области сдадут в этом году ЕГЭ

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Учащиеся, как и ранее, смогут получить дополнительные баллы к результатам экзамена за победы в чемпионатах Европы и мира, медали за сдачу ГТО, волонтерскую работу. Победителей всероссийских олимпиад зачислят в вузы вне конкурса и без вступительных Также преимущество будут иметь выпускники, окончившие школу с отличием экзаменов, пишет «АиФ — Тюмень».
В 2023 ЕГЭ в Тюменской области сдавали 11 тысяч выпускников. Более 60 ребят получили максимальные 100 баллов. По сравнению с 2022 годом число стобалльников увеличилось на 16 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос на услуги репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень предметов на ОГЭ и ЕГЭ. За последний месяц в среднем интерес к допзанятиям с репетитовами увеличился на 18%.