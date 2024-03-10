Около 13 тысяч выпускников школ Тюменской области сдадут в этом году ЕГЭ

Учащиеся, как и ранее, смогут получить дополнительные баллы к результатам экзамена за победы в чемпионатах Европы и мира, медали за сдачу ГТО, волонтерскую работу. Победителей всероссийских олимпиад зачислят в вузы вне конкурса и без вступительных Также преимущество будут иметь выпускники, окончившие школу с отличием экзаменов, пишет «АиФ — Тюмень».