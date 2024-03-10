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Около 13 тысяч выпускников школ Тюменской области сдадут в этом году ЕГЭ

Около 13 тысяч выпускников школ Тюменской области сдадут в этом году ЕГЭ

10 марта 2024, 11:36
Фото: 1MI
Всего обучение в школах региона в 2024 году окончат порядка 12,5 тысячи ребят. По информации департамента образования и науки Тюменской области, нововведения в процесс сдачи ЕГЭ в этом году вводить не планируют.

Учащиеся, как и ранее, смогут получить дополнительные баллы к результатам экзамена за победы в чемпионатах Европы и мира, медали за сдачу ГТО, волонтерскую работу. Победителей всероссийских олимпиад зачислят в вузы вне конкурса и без вступительных Также преимущество будут иметь выпускники, окончившие школу с отличием экзаменов, пишет «АиФ — Тюмень».

В 2023 ЕГЭ в Тюменской области сдавали 11 тысяч выпускников. Более 60 ребят получили максимальные 100 баллов. По сравнению с 2022 годом число стобалльников увеличилось на 16 человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос на услуги репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень предметов на ОГЭ и ЕГЭ. За последний месяц в среднем интерес к допзанятиям с репетитовами увеличился на 18%.

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