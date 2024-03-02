В Тюмени резко вырос спрос на репетиторов

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
По данным аналитиков Авито Услуг, в областной столице одними из самых востребованных предметов при подготовке к экзаменам также являются русский язык и математика — спрос на услуги на занятия по данным дисциплинам вырос на 51% и 43% соответственно за последний месяц.
Также тюменцы ищут на платформе Авито среди репетиторов по дополнительным предметам, кроме иностранных языков, преподавателей по химии, физике и обществознанию.
По словам руководителя категории «Обучение» на Авито Услугах Игоря Санникова, при выборе репетитора родителям школьников стоит обращать внимание, готовит ли он к ЕГЭ/ОГЭ или просто помогает «подтянуть» общую базу. Также Санников посоветовал обращать внимание на рейтинг педагога-репетитора и отзывы его учеников.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году последние звонки в школах пройдут 24 и 25 мая. Выпускные вечера у учащихся 11-х и 9-х классов состоятся традиционно в конце июня.