nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В Тюмени резко вырос спрос на репетиторов

В Тюмени резко вырос спрос на репетиторов

2 марта 2024, 09:13
Фото: 1MI
За последний месяц интерес к услугам репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень предметов на ОГЭ и ЕГЭ, увеличился на 18%. Спрос на дополнительные занятия по иностранным языкам возрос на 48%.

По данным аналитиков Авито Услуг, в областной столице одними из самых востребованных предметов при подготовке к экзаменам также являются русский язык и математика — спрос на услуги на занятия по данным дисциплинам вырос на 51% и 43% соответственно за последний месяц.

Также тюменцы ищут на платформе Авито среди репетиторов по дополнительным предметам, кроме иностранных языков, преподавателей по химии, физике и обществознанию.

«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
Узнать подробнее

По словам руководителя категории «Обучение» на Авито Услугах Игоря Санникова, при выборе репетитора родителям школьников стоит обращать внимание, готовит ли он к ЕГЭ/ОГЭ или просто помогает «подтянуть» общую базу. Также Санников посоветовал обращать внимание на рейтинг педагога-репетитора и отзывы его учеников.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году последние звонки в школах пройдут 24 и 25 мая. Выпускные вечера у учащихся 11-х и 9-х классов состоятся традиционно в конце июня.

Читайте также:
Тюменские чиновники пойдут в суд, чтобы построить дорогу в деревне ДудареваИз Тюмени начнут летать самолеты в Армению. Стоимость билетов — от 11 тысяч рублейСтоимость тюльпанов к 8 Марта вырастет на 30%
#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Школьники#Новости тюмени#ЕГЭ
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
Вчера, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
Вчера, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
Вчера, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
Вчера, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
Вчера, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
Вчера, 07:45