В зоне СВО погиб тюменский доброволец из многодетной семьи

Антон Шашков родился и вырос в Красном Яре в многодетной семье, с детства помогал родителям по хозяйству, увлекался спортом. После окончания школы отправился в армию. После срочной службы на Балтийском флоте посвятил свою жизнь речному транспорту. Окончил Владивостокский рыбохозяйственный университет, стал капитаном, после чего пять лет проработал на Уватской паромной переправе.