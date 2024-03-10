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В зоне СВО погиб тюменский доброволец из многодетной семьи

В зоне СВО погиб тюменский доброволец из многодетной семьи

10 марта 2024, 10:59
Фото: 1MI
В зоне специальной военной операции погиб доброволец из деревни Красный Яр Уватского района Антон Шашков. Тюменец получил смертельную травму при выполнении боевого задания. Об этом сообщили в администрации Уватского района.
Фото: Администрация Уватского муниципального района

Антон Шашков родился и вырос в Красном Яре в многодетной семье, с детства помогал родителям по хозяйству, увлекался спортом. После окончания школы отправился в армию. После срочной службы на Балтийском флоте посвятил свою жизнь речному транспорту. Окончил Владивостокский рыбохозяйственный университет, стал капитаном, после чего пять лет проработал на Уватской паромной переправе.

Участие в СВО принимал с осени 2023 года — в сентябре заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

«Антон настоящий патриот, отважный защитник Отечества, отдавший жизнь за свободу и достоинство людей, за мир без нацизма. Он навсегда останется примером мужества и отваги. Выражаем слова соболезнования родным и близким погибшего», — отметили в администрации Уватского района.

Церемония прощания и похороны Антона Шашкова состоялись в субботу, 9 марта, в деревне Красный Яр.

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