В зоне СВО погиб тюменский доброволец из многодетной семьи

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Антон Шашков родился и вырос в Красном Яре в многодетной семье, с детства помогал родителям по хозяйству, увлекался спортом. После окончания школы отправился в армию. После срочной службы на Балтийском флоте посвятил свою жизнь речному транспорту. Окончил Владивостокский рыбохозяйственный университет, стал капитаном, после чего пять лет проработал на Уватской паромной переправе.
Участие в СВО принимал с осени 2023 года — в сентябре заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
«Антон настоящий патриот, отважный защитник Отечества, отдавший жизнь за свободу и достоинство людей, за мир без нацизма. Он навсегда останется примером мужества и отваги. Выражаем слова соболезнования родным и близким погибшего», — отметили в администрации Уватского района.
Церемония прощания и похороны Антона Шашкова состоялись в субботу, 9 марта, в деревне Красный Яр.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени прошли церемония прощания и похороны погибшего на Украине 47-летнего Александра Пусева. В СВО он участвовал с осени 2022 года.