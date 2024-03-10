Песню тюменцев перепели звезды российской эстрады на шоу «Конфетка»

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:15
Тогда у группы не было денежных средств на профессиональные съемки проекта, поэтому для локации выбрали организацию, в которой работала солистка группы.
«Платья в кадре взяли напрокат из свадебного салона, который работал неподалеку. Он открылся недавно, поэтому мы хотели сделать им рекламу. Я работала в Центре развития детей и молодежи, где проводились разные кружки. Поэтому для другой локации мы „отжали“ ткань у циркачей и приколотили ее к стене. Отдельные кадры мы снимали со стремянки: на ней стоял оператор с камерой, а придерживала ее девушка-танцовщица из клипа», — рассказала Вера.
Эфир шоу «Конфетка», на котором прозвучала песня группы из Заводоуковска состоялся 9 марта на телеканале ТНТ.
Ранее «Наш Город» писал, что дочь миллионеров из Тюмени стала участницей шоу «Чадо из ада». Девушку отправили на перевоспитание в семью казаков.