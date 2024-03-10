nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Песню тюменцев перепели звезды российской эстрады на шоу «Конфетка»

Песню тюменцев перепели звезды российской эстрады на шоу «Конфетка»

10 марта 2024, 08:13
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Композицию тюменской группы «Флэш» из Заводоуковска исполнили Анна Ковальчук и Алексей Чумаков. Тюменцы Анатолий и Вера рассказали, что трек «Все для тебя» был записан в 2011 году.

Тогда у группы не было денежных средств на профессиональные съемки проекта, поэтому для локации выбрали организацию, в которой работала солистка группы.

«Платья в кадре взяли напрокат из свадебного салона, который работал неподалеку. Он открылся недавно, поэтому мы хотели сделать им рекламу. Я работала в Центре развития детей и молодежи, где проводились разные кружки. Поэтому для другой локации мы „отжали“ ткань у циркачей и приколотили ее к стене. Отдельные кадры мы снимали со стремянки: на ней стоял оператор с камерой, а придерживала ее девушка-танцовщица из клипа», — рассказала Вера.

Эфир шоу «Конфетка», на котором прозвучала песня группы из Заводоуковска состоялся 9 марта на телеканале ТНТ.

Ранее «Наш Город» писал, что дочь миллионеров из Тюмени стала участницей шоу «Чадо из ада». Девушку отправили на перевоспитание в семью казаков.

Читайте также:
Как сложилась судьба звездной тюменки Елены КукарскойВ Тюмени подорожал отдых в отеляхТюменка стала героиней шоу про избалованных мажоров
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Певцы#Шоу
Интриги «Оскара-2024»: «Убийцы цветочной луны» против «Оппенгеймера» и «Барби»
Вчера, 08:50
Пройдет только ценитель. Сможете ли вы правильно назвать 10 популярных цветков
7 марта, 06:08
В Тюмени ищут электросварщика на зарплату до 450 тысяч рублей в месяц
Вчера, 06:06
«Общество изменилось»: тюменский курьер поделился откровениями о работе
7 марта, 08:19
У жителей Тюменской области за год зарплаты выросли на 9 тысяч рублей
Вчера, 04:43
Боец из Тюменской области погиб от осколка в зоне СВО
7 марта, 11:20