nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В зоне СВО погиб 47-летний слесарь из Тюмени

«Это честь служить»: в зоне спецоперации погиб тюменский доброволец

9 марта 2024, 10:14
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб 47-летний слесарь из Тюмени

В зоне специальной военной операции на Украине погиб 47-летний тюменец Александр Пусев. Смертельное ранение он получил в ходе выполнения боевого задания 20 февраля — попал под обстрел.
Фото: ВК Александр Пусев

По словам Надежды, сестры погибшего тюменца, Александр отправился в зону СВО в октябре 2022 года в качестве добровольца. До этого трудился слесарем. Свою семью мужчина поставил уже перед фактом — после того как подписал контракт.

«Это честь служить. Спасибо Богу, дозволил», — считал Александр.
«В декабре Александр приезжал в отпуск в Тюмень, но о событиях, происходящих на СВО не рассказывал. Был веселым и позитивным человеком», — рассказала 72.RU сестра военного.

Церемония прощания и похороны военного состоялись сегодня. У Александра Пусева остались двое детей 17 и 19 лет.

На его странице в социальной сети ровно год назад, 7 марта, был размещен видеоролик, на котором он демонстрировал свою экипировку, а сослуживцы за кадром давали наставления детям вести себя хорошо, ведь «батя вернется, обязательно».

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 35-летний житель Заводоуковского района Александр Васильев. За проявленное мужество и отвагу бойца он был награжден посмертно Орденом Мужества.

Читайте также:
Естественный прирост населения Тюменской области превысил 1200 человекВ Тюмени выпавший из КамАЗа груз едва не раздавил легковушку. ВидеоДля комфорта пациентов: в Тюменской психбольнице обновят интерьер
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Военные травмы#Военные#Военные действия#СВО
Интриги «Оскара-2024»: «Убийцы цветочной луны» против «Оппенгеймера» и «Барби»
Сегодня, 08:50
Пройдет только ценитель. Сможете ли вы правильно назвать 10 популярных цветков
7 марта, 06:08
В Тюмени ищут электросварщика на зарплату до 450 тысяч рублей в месяц
Сегодня, 06:06
«Общество изменилось»: тюменский курьер поделился откровениями о работе
7 марта, 08:19
У жителей Тюменской области за год зарплаты выросли на 9 тысяч рублей
Сегодня, 04:43
Боец из Тюменской области погиб от осколка в зоне СВО
7 марта, 11:20