«Это честь служить»: в зоне спецоперации погиб тюменский доброволец

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
По словам Надежды, сестры погибшего тюменца, Александр отправился в зону СВО в октябре 2022 года в качестве добровольца. До этого трудился слесарем. Свою семью мужчина поставил уже перед фактом — после того как подписал контракт.
«Это честь служить. Спасибо Богу, дозволил», — считал Александр.
«В декабре Александр приезжал в отпуск в Тюмень, но о событиях, происходящих на СВО не рассказывал. Был веселым и позитивным человеком», — рассказала 72.RU сестра военного.
Церемония прощания и похороны военного состоялись сегодня. У Александра Пусева остались двое детей 17 и 19 лет.
На его странице в социальной сети ровно год назад, 7 марта, был размещен видеоролик, на котором он демонстрировал свою экипировку, а сослуживцы за кадром давали наставления детям вести себя хорошо, ведь «батя вернется, обязательно».
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 35-летний житель Заводоуковского района Александр Васильев. За проявленное мужество и отвагу бойца он был награжден посмертно Орденом Мужества.