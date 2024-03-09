В Тюмени выпавший из КамАЗа груз едва не раздавил легковушку. Видео

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:23
В этот момент по правой полосе ехала отечественная легковушка. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Несмотря на то, что ВАЗ существенно повело в сторону от удара, с места аварии водитель уехал.
Ранее «Наш Город» писал, что массовая авария произошла вечером 7 марта на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись несколько автомобилей — три грузовика и легковушка. От удара два большегруза загорелись. Погибли пассажир и водитель одной из фур.