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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:23

В Тюмени выпавший из КамАЗа груз едва не раздавил легковушку. Видео

В Тюмени выпавший из КамАЗа груз едва не раздавил легковушку. Видео

9 марта 2024, 08:20
Фото: 1MI
Едва не закончилась трагедией поездка по городу в праздничный день для одного из тюменских водителей. Накануне утром на кольце на Ямской, из КамАЗа выпал груз, предположительно, компрессор.
Сюжет
ДТП
Видео: ЧС Тюмень

В этот момент по правой полосе ехала отечественная легковушка. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Несмотря на то, что ВАЗ существенно повело в сторону от удара, с места аварии водитель уехал.

Ранее «Наш Город» писал, что массовая авария произошла вечером 7 марта на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись несколько автомобилей — три грузовика и легковушка. От удара два большегруза загорелись. Погибли пассажир и водитель одной из фур.

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