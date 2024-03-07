Боец из Тюменской области погиб от осколка в зоне СВО

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Как сообщают представители центра «Защитники Отечества», смерть военнослужащего произошла в январе 2023 года во время исполнения боевой задачи. Мужчина получил осколочное ранение в шею. Из-за полученной травмы Александр скончался на месте.
За проявленное мужество и отвагу бойца наградили Орденом Мужества посмертно. Ему было 35 лет.
Ранее в Тюменской области простились с выпускником ТВВИКУ, погибшим в зоне СВО. В училище, которое окончил Андрей Приказнов, прошел траурный митинг.