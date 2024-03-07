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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:22

Боец из Тюменской области погиб от осколка в зоне СВО

Боец из Тюменской области погиб от осколка в зоне СВО

7 марта 2024, 11:20
Фото: 1MI
Житель Заводоуковского района Тюменской области Александр Васильев пал в зоне спецоперации. Защищать страну мужчина отправился самостоятельно, заключив контракт и ничего не сказав об этом родным.

Как сообщают представители центра «Защитники Отечества», смерть военнослужащего произошла в январе 2023 года во время исполнения боевой задачи. Мужчина получил осколочное ранение в шею. Из-за полученной травмы Александр скончался на месте.

За проявленное мужество и отвагу бойца наградили Орденом Мужества посмертно. Ему было 35 лет.

В зоне СВО погиб 33-летний житель Тюменской области
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Ранее в Тюменской области простились с выпускником ТВВИКУ, погибшим в зоне СВО. В училище, которое окончил Андрей Приказнов, прошел траурный митинг.

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