Естественный прирост населения Тюменской области превысил 1200 человек

Согласно оперативным данным Росстата, в 2023-м в рамках миграционного прироста в Тюменской области стало больше на 5 тысяч 744 человека. По этому показателю субъект стал одиннадцатым в стране и вторым в УФО. В настоящее время в регионе проживают более 1,6 миллиона человек.