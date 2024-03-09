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Естественный прирост населения Тюменской области достиг 1245 человек за год

Естественный прирост населения Тюменской области превысил 1200 человек

9 марта 2024, 08:51
Фото: 1MI

Естественный прирост населения Тюменской области достиг 1245 человек за год

Естественный прирост населения на 1 тысячу человек в Тюменской области в 2023 году составил 1 245 граждан. По этому показателю область заняла 13-е место среди регионов Российской Федерации и третье в Уральском федеральном округе.

Согласно оперативным данным Росстата, в 2023-м в рамках миграционного прироста в Тюменской области стало больше на 5 тысяч 744 человека. По этому показателю субъект стал одиннадцатым в стране и вторым в УФО. В настоящее время в регионе проживают более 1,6 миллиона человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые необычные имена, которые давали родители детям, появившимся на свет в этом году. В их число вошли Октавия, Ренальдо, Флор и Златослава.

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