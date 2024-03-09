Естественный прирост населения Тюменской области превысил 1200 человек

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Согласно оперативным данным Росстата, в 2023-м в рамках миграционного прироста в Тюменской области стало больше на 5 тысяч 744 человека. По этому показателю субъект стал одиннадцатым в стране и вторым в УФО. В настоящее время в регионе проживают более 1,6 миллиона человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые необычные имена, которые давали родители детям, появившимся на свет в этом году. В их число вошли Октавия, Ренальдо, Флор и Златослава.