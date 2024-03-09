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Тюменца, пропавшего 24 февраля, нашли мертвым

Тюменца, пропавшего 24 февраля, нашли мертвым

9 марта 2024, 07:10
Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»
В Тюмени прекращены поиски пропавшего в конце февраля 37-летнего Михаила Карманова. Мужчину нашли мертвым накануне, 8 марта. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».
«Карманов Михаил Евгеньевич, 1986 г. р. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — указано в сообщении поисковиков.

О причинах смерти информации нет.

По неподтвержденным данным, тело тюменца обнаружили во дворе одного из домов по улице Полевой. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что Михаил Карманов пропал 24 февраля этого года. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Его поиски вели волонтеры и добровольцы, сотрудники полиции.

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