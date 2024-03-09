Тюменца, пропавшего 24 февраля, нашли мертвым

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
«Карманов Михаил Евгеньевич, 1986 г. р. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — указано в сообщении поисковиков.
О причинах смерти информации нет.
По неподтвержденным данным, тело тюменца обнаружили во дворе одного из домов по улице Полевой. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что Михаил Карманов пропал 24 февраля этого года. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Его поиски вели волонтеры и добровольцы, сотрудники полиции.