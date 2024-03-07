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В Тюменской области родились Ренальдо, Ясения и Октавия

В Тюменской области родители назвали малышей Ренальдо и Милош

7 марта 2024, 08:45
Фото: 1MI

В Тюменской области родились Ренальдо, Ясения и Октавия

В Тюменской области назвали самые редкие зимние имена детей, рожденных в этом году. В число самых редких вошли Лучезар, Милош, Ренальдо, Флор и Яков, а также Христианна, Златослава, Ясения, Вирсавия и Октавия.
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Дети

В топ-5 самых популярных имен малышей-мальчиков — Александр, Артем, Тимофей, Роман и Михаил, девочек — Ева, Варвара, Анна, Мария и София. Согласно статистике комитета ЗАГС, с начала года в Тюменской области родилось больше мальчиков — 51%. В 32 тюменских семьях на свет появились двойни.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году родилось более 17,6 тысяч детей, в том числе 185 двоен и пять троен.

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