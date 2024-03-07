В Тюменской области родители назвали малышей Ренальдо и Милош

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
В топ-5 самых популярных имен малышей-мальчиков — Александр, Артем, Тимофей, Роман и Михаил, девочек — Ева, Варвара, Анна, Мария и София. Согласно статистике комитета ЗАГС, с начала года в Тюменской области родилось больше мальчиков — 51%. В 32 тюменских семьях на свет появились двойни.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году родилось более 17,6 тысяч детей, в том числе 185 двоен и пять троен.