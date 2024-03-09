Для комфорта пациентов: в Тюменской психбольнице обновят интерьер

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В документах, размещенных на портале Госзакупки, указано, что подрядчик должен подготовить дизайн проект интерьеров помещений, соответствующий современным тенденциям в дизайне, а также комфортного пребывания пациентов.
При разработке концепции интерьеров, необходимо применить оригинальность архитектурно-художественного оформления и «мягкие», «пастельные» цветовые решения оформления пространства
«3D визуализации выполнить строго в соответствии концепцией элементов навигации для медицинских организаций системы здравоохранения Тюменской области. Материалы, мебель для интерьеров применить российского производства (предпочтительно) доступного к заказу с незначительным сроком изготовления (поставки), предпочтительно не более 60 календарных дней. Мебель применить заводского изготовления, допускается замена на индивидуальное изготовление», — указано в документации.
Общая площадь проектируемых помещений составит более 1 тысячи квадратных метров. Срок выполнения работ — 45 рабочих дней, с момента подписания договора.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью, в поселке Винзили, к марту 2026 года построят новое стационарное отделение областной психиатрической больницы за 259 миллионов рублей. Работы по строительству будет вести «СЗ ЖБИ-3».