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В Тюменской психбольнице обновят интерьер

Для комфорта пациентов: в Тюменской психбольнице обновят интерьер

9 марта 2024, 07:46
Фото: 1MI

В Тюменской психбольнице обновят интерьер

В Тюмени обновят интерьер Областной клинической психиатрической больницы. Контракт на разработку дизайн-проекта стоимостью 400 тысяч рублей уже заключен с одним из предпринимателей.

В документах, размещенных на портале Госзакупки, указано, что подрядчик должен подготовить дизайн проект интерьеров помещений, соответствующий современным тенденциям в дизайне, а также комфортного пребывания пациентов.

При разработке концепции интерьеров, необходимо применить оригинальность архитектурно-художественного оформления и «мягкие», «пастельные» цветовые решения оформления пространства

«3D визуализации выполнить строго в соответствии концепцией элементов навигации для медицинских организаций системы здравоохранения Тюменской области. Материалы, мебель для интерьеров применить российского производства (предпочтительно) доступного к заказу с незначительным сроком изготовления (поставки), предпочтительно не более 60 календарных дней. Мебель применить заводского изготовления, допускается замена на индивидуальное изготовление», — указано в документации.
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Общая площадь проектируемых помещений составит более 1 тысячи квадратных метров. Срок выполнения работ — 45 рабочих дней, с момента подписания договора.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью, в поселке Винзили, к марту 2026 года построят новое стационарное отделение областной психиатрической больницы за 259 миллионов рублей. Работы по строительству будет вести «СЗ ЖБИ-3».

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