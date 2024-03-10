Тюменцы смогут выиграть квартиры и автомобили на фестиваля «Тюменская весна»

Участие в фестивале, посвященном Году семьи, смогут принять все желающие. Условие — участнику должно быть не меньше 18 лет. Для того, чтобы побороться за квартиру или автомобиль, необходимо ответить правильно на вопросы викторины в первом и втором турах.