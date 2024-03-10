Тюменцы смогут выиграть квартиры и автомобили на фестиваля «Тюменская весна»

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Участие в фестивале, посвященном Году семьи, смогут принять все желающие. Условие — участнику должно быть не меньше 18 лет. Для того, чтобы побороться за квартиру или автомобиль, необходимо ответить правильно на вопросы викторины в первом и втором турах.
Суперигры пройдут в прямом эфире на тюменских телеканалах. Организаторам фестиваля является Благотворительный фонд развития города Тюмени.
Напомним, что ранее розыгрыш квартир и автомобилей в Тюмени проходил осенью 2023 года — 10 сентября, в день выборов.