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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Тюменцы смогут выиграть квартиры и автомобили на «Тюменской весне»

Тюменцы смогут выиграть квартиры и автомобили на фестиваля «Тюменская весна»

10 марта 2024, 09:05
Фото: 1MI

Тюменцы смогут выиграть квартиры и автомобили на «Тюменской весне»

Жители Тюменской области смогут выиграть на фестивале «Тюменская весна. Всей семьей» квартиры, машины и бытовую технику. Розыгрыш подарков пройдет с 15 по 17 марта включительно на площадках, расположенных рядом с домом.
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Выборы

Участие в фестивале, посвященном Году семьи, смогут принять все желающие. Условие — участнику должно быть не меньше 18 лет. Для того, чтобы побороться за квартиру или автомобиль, необходимо ответить правильно на вопросы викторины в первом и втором турах.

Суперигры пройдут в прямом эфире на тюменских телеканалах. Организаторам фестиваля является Благотворительный фонд развития города Тюмени.

Напомним, что ранее розыгрыш квартир и автомобилей в Тюмени проходил осенью 2023 года — 10 сентября, в день выборов.

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