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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В тюменских магазинах подорожали куриные яйца

В Тюмени вновь изменились цены на куриные яйца. Опять подорожали?

10 марта 2024, 10:32
Фото: 1MI

В тюменских магазинах подорожали куриные яйца

В Тюмени за последний месяц стоимость яиц снизилась более чем на два рубля. В среднем десяток куриных яиц продают сегодня 122 рубля 67 копеек. Месяцем ранее, по данным на 12 февраля, цена составляла 124 рубля 79 копеек. Такие данные предоставил Тюменьстат.

В гипермаркетах минимальная стоимость десятка яиц категории С1 составляет 105 -106 рублей — за такую цену яйца продают в «Окее» и «Метро» и «Ашане».

В среднем цены на десяток куриных яиц категории С1 варьируются от 114 до 126 рублей в зависимости от производителя. Куриные яйца категории С0 продают от 129 до 149 рублей, категории С2 стоят 99 рублей 97 копеек.

Отметим, что в начале февраля яйца категории С2 продавали за 89-97 рублей, отборные стоили отборные от 104,99-136 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени средний чек в ресторанах увеличился за последний год на 2,7%. В среднем трапеза в ресторане, кафе или баре обходится теперь не менее чем в 2 тысячи рублей.

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