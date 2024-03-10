В Тюмени вновь изменились цены на куриные яйца. Опять подорожали?

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В гипермаркетах минимальная стоимость десятка яиц категории С1 составляет 105 -106 рублей — за такую цену яйца продают в «Окее» и «Метро» и «Ашане».
В среднем цены на десяток куриных яиц категории С1 варьируются от 114 до 126 рублей в зависимости от производителя. Куриные яйца категории С0 продают от 129 до 149 рублей, категории С2 стоят 99 рублей 97 копеек.
Отметим, что в начале февраля яйца категории С2 продавали за 89-97 рублей, отборные стоили отборные от 104,99-136 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени средний чек в ресторанах увеличился за последний год на 2,7%. В среднем трапеза в ресторане, кафе или баре обходится теперь не менее чем в 2 тысячи рублей.