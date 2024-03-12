«Грязная и мертвая»: насколько вода в обмелевшей Туре опасна для людей?

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Еще в 2006 году Госрыбцентр проводил исследование предельно допустимого вредного воздействия на водные объекты, специалисты исследовали реку в течение двух лет. В результате было установлено, что основной источник загрязнения реки — город Тюмень, а конкретно — выбросы, сбрасываемые в реку предприятиями. Специалисты отметили, что выше Метелевского водозабора экологическая ситуация более благополучная, а вот в черте города и ниже экосистема на пределе.
«У нас власти сейчас говорят, что денег нет на очистку реки, которая критически обмелела в 2023 году — нет. Но ведь им известно, что проблема с качеством воды в реке, которая влияет не только на экологическую обстановку, но и на потребление ресурса городом, назрела чуть ли не 20 лет назад. Сейчас из-за уменьшения объема воды концентрация вредных вещество только увеличивается, а река умирает, ее убивает город. Так почему за это время нельзя было найти средств на очистку реки, эти мероприятия могли бы помочь реке пережить засуху без таких тяжелых последствий», — рассказала «Нашему городу» эколог Ирина Гаврина.
В 2015 году исследование 2006 года повторили — ситуация практически не изменилась. Позже, в 2019 году исследование состояния реки проводили кандидат биологических
наук, доцент кафедры «Техносферная безопасность» Тюменского индустриального университета Светлана Гузеева и кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительная механика» ТИУ Юлия Огородникова.
Результаты анализов по содержанию нефтепродуктов в поверхностных водах реки Туры показали значительное превышение ПДК во всех точках отбора проб вдоль береговой линии по течению.
«По полученным данным нами был рассчитан индекс загрязнения поверхностных вод. Расчеты показали, что река Тура по содержанию нефтепродуктов относится к классу „чрезвычайно грязных“ вод. Необходимо отметить, что по данным Тюменского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды („ФГБУ Тюменский ЦГМС“) вода в реке Туре в месте водопользования по водопосту (г. Тюмень) характеризуется, как „грязная“ 4Б класса», — пришли к выводу ученые.
На фоне выявленной информации они предложили следующие рекомендации:
Гидролог Андрей Расаев отмечает, что с проведения этих работ тюменский ученый можно отсчитывать срок, на который власти затянули необходимые работы по очистке реки. Он вспоминает, что экологам удавалось достучаться до депутатов, однако даже последние не смоли добиться от администрации города и правительства региона изменений в этом направлении.
«Я хочу также отметить, что Тура протекает по территории Свердловской и
Тюменской областей. Но более 90% площади находится на территории Свердловской области. То есть проблема касается двух регионов. За столько лет ведь можно было договориться. Каждый в своей области мог решить вопрос с предприятиями и снизить допустимое число выбросов. Так мы бы могла двигаться в направлении того, чтобы реку вернуть людям, а промышленников вынудить самостоятельно решать вопросы выбросов», — сообщил «Нашему городу» гидролог.
О том же говорит и директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин. Он рассказал «Нашему городу», что Тура проходит мимо предприятий, которые являются основным источником загрязнения. В Свердловской области находятся довольно крупные металлургические предприятия, например, в городах Нижний Тагил, Верхотурье, Кушва, других городах. Их предприятия являются источником тяжелых металлов, меди.
Еще в 2016 году депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша говорил о том, что Тура является федеральным объектом, и муниципалитет не имеет права заниматься чисткой русла. Тем не менее, уже тогда губернатор озвучивал планы по благоустройству левого берега Туры. Народный избранник предлагал всем горожанам и депутатам организовать субботник, чтобы привести в порядок дно реки.
«Нырять не надо. Уровень воды сейчас низкий. Вся грязь скапливается вдоль берега. Можно без труда добраться до всех коряг и железяк, торчащих из воды. И тогда река станет безопасной, и в ней смогут купаться жители города», — говорил депутат.
Однако его идею не поддержал Павел Перевалов, который тогда занимал должность заместителя главы администрации Тюмени, а сейчас числится начальником ГУСа региона.
Позже о проблеме загрязнения реки заговорили и областные депутаты. Заместитель председателя Тюменской областной Думы Владимир Сысоев обращал внимание на экологическое состояние Туры и считал, что регион должен сделать все возможное, чтобы река стала чистой.
«Нужно всем миром объединиться и сделать все, чтобы Обь-Иртышкий бассейн, так же, как и река Волга вошел в национальный проект — такое внимание не только даст федеральное финансирование на очистку рек, но и поможет предотвратить производственные выбросы», — сказал Сысоев.
На словах эту идею поддержали, Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области, обозначила, что решение проблемы требует федерального проекта, но губернатор Тюменской области Александр Моор идею одобряет.
«В вопросе очистки реки нужен системный подход. Депутаты говорили о необходимости этих работ, губернатор идею поддержал. Сейчас проводим с губернатором мероприятия по разработке технического задания, потому что для очистки полного объема нужен федеральный проект», — прокомментировала «Нашему городу» Теплоухова.
Однако получить федеральное финансирование до сих пор региону так и не удалось. Общественных мероприятий проведено не было. Губернатор Тюменской области на фоне обмеление реки лишь ввел режим повышенной готовности, который, как объяснили «Нашему городу» в правительстве региона, подразумевает непрерывное наблюдение за уровнем воды в Туре, налаживание системы оповещения в случае экстренной ситуации, а также меры по сохранению необходимого уровня воды для бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению и организациям Тюменской области.
Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Тюменского аграрного университета этому не удивляется, «Нашему городу» он рассказал, что экологи десятки лет бьются, желая показать значимость проведения работ по очистке реки, власти иногда на их просьбы реагируют, но дальше слов пока никто так и не ушел.
Моторин «Нашему городу» также рассказал, что количество различных примесей, попадающих разными путями, на единицу воды увеличивается и загрязнение становится больше даже не из-за того что промышленники сбрасывают больше, а из-за снижения водности. А значит сейчас при уровне воды в Туре в -53 сантиметра по уровню гидропоста, концентрация вредных веществ становится колоссальной.
«Понимаете, при тех же условиях работы предприятий, ущерб увеличивается в разы», — подчеркивает доктор наук.
Он отмечает, что вода из реки, прежде чем попасть в дома и квартиры тюменцев, проходит многоступенчатую фильтрацию. Но фермеры и владельцы сельскохозяйственных ферм в Тюменском районе, часто берут воду из реки напрямую.
«Тура является для них единственным водным источником и уже сейчас эта вода не годится даже для орошения растений. Фермеры ее используют без очистки и в обычных условиях. Это нормально, однако сейчас, с учетом повышенной концентрации вредных веществ, проблемы деятельности овощеводов встает особенно остро», — обозначает Моторин.
А потому с начала ледохода на Туре, который из-за глобального потепления может начаться раньше, начнется отчет — сначала Тура будет набирать объем, но позже, по прогнозам экспертов, он, как и в прошлом году, начнет резко снижаться до критических показателей. Ситуация с установлением теплой погоды покажет, насколько рациональными были отказы властей участвовать и инициировать очистку реки еще с 2000-х годов.