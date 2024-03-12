«Грязная и мертвая»: насколько вода в обмелевшей Туре опасна для людей?

Ученые рассказали, насколько вода в обмелевшей Туре опасна для людей

Коренные тюменцы помнят, что еще 30 лет назад на берегу Туры был пляж и горожане с удовольствием купались в реке каждое лето. Но что произошло за эти годы? В реке умирает рыба, Тура считается крайне загрязненной рекой, а люди боятся даже прикоснуться к воде из нее. Почему произошли такие изменения?