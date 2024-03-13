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Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Самые дорогие коты Тюмени стоят миллион рублей

Колдуны, массажисты и просто красавчики: сколько стоят самые дорогие коты Тюмени?

13 марта 2024, 08:45
Фото: nashgorod.ru
Самые дорогие коты Тюмени стоят миллион рублей

Самые дорогие коты Тюмени стоят по миллиону рублей

Несмотря на то, что кота ии кошечку бесплатно можно взять из приюта, многие тюменцы интересуются исключительно породистыми животными, которые стоят солидные денег. К тому же объявления о продаже котов в городе пестрят изобилием, выбрать можно, как редкого котика, так и питомца с суперспособностями.

Кот-колдун и его брат кот-массажист

Двух кошачьих братьев с уникальными способностями сейчас продают по 1 миллиону рублей за каждого. Первым было размещено объявление кота-колдуна, который может отвадить любовниц от вашего избранника.

Тюменский кот-колдун за миллион рублей.Тюменский кот-колдун за миллион рублей.
Тюменский кот-колдун за миллион рублей.
Фото: avito.ru
«Кот дворянской породы с редчайшим даром общения с потусторонним миром. Видит привидения, духов, астральные сущности. Умеет с ними общаться, блокировать или усиливать их действие. Бесценный помощник на спиритических сеансах. Может определять и лечить все мыслимые и немыслимые болезни, привлечет мужей и жен, отвадит любовниц, притянет удачу и богатство. Умен и обаятелен. Имеет брата — кота-массажиста», — указано в объявлении.

О брате кота-колдуна сказано, что он ему «родной от мамы другой». Этот котик тоже стоит миллион рублей и его считают самым обаятельным на всем свете, однако парочка минусов у него все же имеется.

Тюменский кот-массажист за миллион рублей.Тюменский кот-массажист за миллион рублей.
Тюменский кот-массажист за миллион рублей.
Фото: avito.ru
«Ничего не умеет, кроме как орать на всю квартиру пока его не покормят. Пару плюсов все равно можно выделить. Несмотря на, то что у него лапки, умеет профессионально делать массаж — можно сэкономить на сеансах массажа. Во время массажа убаюкивающе мурчит. Все. Как говориться, „один брат умный, а второй на баяне играет“, — рассказывает о питомце продавец.
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Однако позже появилось общее объявление для обоих котов, в котором была раскрыта истинная причина такой высокой цены. Продавец рассказала, что хотела привлечь внимание к двум котикам, которые у нее на передержке и уже год не могут найти себе хозяев. Отдают котов совершенно бесплатно, но разлучать братьев временная хозяйка не хочет.

«Ни у кого не получается приютить сразу двоих котиков. Они очень любят друг друга и разлучать их было преступлением Окки забавный молодой ласковый, разговорчивый котик, тарахтит как трактор, массажист. Не крупный, гладкошерстный, нарядный мальчик. С лотком всё в порядке, кастрирован. Оникс, молодой, очень ласковый, добрый солнечный котик. С лотком всё в порядке, кастрирован, вакцинирован. Я уверена, что когда вы познакомитесь с ними, то влюбитесь и не захотите расставаться», — пишет девушка.
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Просто кошки — просто дорого

Не секрет, что истинная роскошь обычно проста в своем великолепии. Так можно сказать и о двух котах, которых продают за 2 миллиона рублей. Объявление подписано лаконично — «кошки», котя на деле новых хозяев ищут самцы.

Просто кошки за 2 миллиона рублей.Просто кошки за 2 миллиона рублей.
Просто кошки за 2 миллиона рублей.
Фото: avito.ru
«Отдам двух котов. Кастрированы. Съедают всю рассаду. Если хотите рано вставать, то этот вариант для вас», — коротко и лаконично описывает котиков продавец.
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Кот из недр Ада

За 1 миллион рублей тюменцам предлагают изменить своб скучную жизнь и привнести в нее веселье и ранние подъемы. В этом может помочь стильный и энергичный котик Бенджамин Франклин, который, по заявлением хозяйки, пришел в наш мир прямиком из Ада.

Адский котик за миллион рублей Бенджамин Франклин.Адский котик за миллион рублей Бенджамин Франклин.
Адский котик за миллион рублей Бенджамин Франклин.
Фото: avito.ru
«У него КМС по всем видам боевых искусств, когда вы его заберете, он изобьет всех членов вашей семьи и будет держать на когте весь дом. Захватит какую-нибудь комнату и ни участковый, ни ОМОН ни армия не поможет вам отвоевать ее обратно. Вы будете жить по его правилам, а если нет, то он заставит вас… В добавок ко всему он скорпион и полностью оправдывает все ожидания от этого знака. Требовательный, мстительный, полностью лишен эмпатии и очень эгоистичный. Спит только на кровати с человеком, он любит смотреть на ваши мучения, получает от этого огромное удовольствие. Вы можете проснуться среди ночи от того, что он сидит у вас на груди и ждет пока вы умрете…», — описывает милейшего котика нынешняя хозяйка.

Но стоит указать, что в целом, это отличный кот, полностью привит, есть все документы и ветеринарный паспорт. Бенджамин Франклин кастрирован, носит игрушки в зубах, ходит только в свой огромный лоток, точит орудия убийства только о когтеточку, знает 4 команды и делает вид что любит вас.

С котом вам также отдадут его одежду, она будет необходима, так как кофточки помогают ему успокоиться. Хозяйка допускает, что одежда действует, как смирительная рубашка.

«Стоимость вполне оправдана, примерно столько мы тратим в месяц на то, чтобы прокормить его, закупиться наполнителем и оплатить психиатра для всей семьи…», — объясняет цену хозяйка.
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Породу не знаю, но злая и дорогая

За 500 тысяч рублей тюменцы могут приютить питомца с именем «Кошка порода не знаю». Она может оказаться породистой и относиться к мейн-кунам, но это не точно.

Тюменская кошка за 500 тысяч рублей, возможно, мейн-кун.Тюменская кошка за 500 тысяч рублей, возможно, мейн-кун.
Тюменская кошка за 500 тысяч рублей, возможно, мейн-кун.
Фото: avito.ru
«Злая может напасть в любой момент (она так играет). Порода неизвестная говорили мейн-кун, но она не растёт, но ушки как у этой породы», — рекламирует кошечку хозяин.
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Потомственная целительница

Целительница Муся может является духовной сестрой кота-целителя. Так как ее описание полностью совпадает с котом, о котором мы писали выше.

Кошка-целительница за 100 тысяч рублей.Кошка-целительница за 100 тысяч рублей.
Кошка-целительница за 100 тысяч рублей.
Фото: avito.ru

Однако эта кошечка стоит всего 100 тысяч рублей. Хотя ее описание может быть плагиатом, а потому будьте внимательны!

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Нереальный красавчик!

Так называют кота с экзотическим именем за 50 тысяч рублей, который тоже может оказаться мейн-куном.

Нереальный красавчик за 50 тысяч рублей.Нереальный красавчик за 50 тысяч рублей.
Нереальный красавчик за 50 тысяч рублей.
Фото: avito.ru
«Leonardo Star Tandem — кот с нереальной харизмой, с не менее шикарным ласковым и нежным характером продолжает поиски своих пап/мам. Технические характеристики: идеальный мрамор, высокое серебро, встроенная безлимитная мурчалка, незабываемый взгляд, шилопопость и игручесть. Кастрирован, предлагается в качестве домашнего любимца. Возможна карьера шоу-кастрата», — пишет о котике продавец.
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Саванны, Британские шиншиллы, девон-рекс и мейн-куны

Породистые коты с родословной и документами в Тюмени стоят дешевле большинства вышеупомянутых котиков. Самыми дорогими пока являются котята породы Саванна. Девочку можно купить за 280 тысяч, а мальчика — за 300 тысяч рублей.

Котики саванны за 280 и 300 тысяч рублей.Котики саванны за 280 и 300 тысяч рублей.
Котики саванны за 280 и 300 тысяч рублей.
Фото: avito.ru

Но котов той же породы можно найти на сайтах и по более низким ценам. Вторыми по цене среди породистых котов стали золотистые британские шиншиллы, они стоят по 70 тысяч рублей за котика.

Котенок золотистой британской шиншиллы за 70 тысяч рублей.Котенок золотистой британской шиншиллы за 70 тысяч рублей.
Котенок золотистой британской шиншиллы за 70 тысяч рублей.
Фото: avito.ru

Далее по стоимости идут котики пород девон-рекс и мейн кун, они стоят по 50 тысяч рублей.

Котенок девон-рекс за 50 тысяч рублей.Котенок девон-рекс за 50 тысяч рублей.
Котенок девон-рекс за 50 тысяч рублей.
Фото: avito.ru

Эти котики имеют солидную родословную и документы, подтверждающие принадлежность к породе.

Котенок мейн-куна за 50 тысяч рублей.Котенок мейн-куна за 50 тысяч рублей.
Котенок мейн-куна за 50 тысяч рублей.
Фото: avito.ru

Как показала практика, в Тюмени стоимость котов формирует не их порода, а их таланты или же изобретательность хозяев.

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