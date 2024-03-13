Колдуны, массажисты и просто красавчики: сколько стоят самые дорогие коты Тюмени?

Однако позже появилось общее объявление для обоих котов, в котором была раскрыта истинная причина такой высокой цены. Продавец рассказала, что хотела привлечь внимание к двум котикам, которые у нее на передержке и уже год не могут найти себе хозяев. Отдают котов совершенно бесплатно, но разлучать братьев временная хозяйка не хочет.