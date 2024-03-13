Колдуны, массажисты и просто красавчики: сколько стоят самые дорогие коты Тюмени?

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Двух кошачьих братьев с уникальными способностями сейчас продают по 1 миллиону рублей за каждого. Первым было размещено объявление кота-колдуна, который может отвадить любовниц от вашего избранника.
«Кот дворянской породы с редчайшим даром общения с потусторонним миром. Видит привидения, духов, астральные сущности. Умеет с ними общаться, блокировать или усиливать их действие. Бесценный помощник на спиритических сеансах. Может определять и лечить все мыслимые и немыслимые болезни, привлечет мужей и жен, отвадит любовниц, притянет удачу и богатство. Умен и обаятелен. Имеет брата — кота-массажиста», — указано в объявлении.
О брате кота-колдуна сказано, что он ему «родной от мамы другой». Этот котик тоже стоит миллион рублей и его считают самым обаятельным на всем свете, однако парочка минусов у него все же имеется.
«Ничего не умеет, кроме как орать на всю квартиру пока его не покормят. Пару плюсов все равно можно выделить. Несмотря на, то что у него лапки, умеет профессионально делать массаж — можно сэкономить на сеансах массажа. Во время массажа убаюкивающе мурчит. Все. Как говориться, „один брат умный, а второй на баяне играет“, — рассказывает о питомце продавец.
Однако позже появилось общее объявление для обоих котов, в котором была раскрыта истинная причина такой высокой цены. Продавец рассказала, что хотела привлечь внимание к двум котикам, которые у нее на передержке и уже год не могут найти себе хозяев. Отдают котов совершенно бесплатно, но разлучать братьев временная хозяйка не хочет.
«Ни у кого не получается приютить сразу двоих котиков. Они очень любят друг друга и разлучать их было преступлением Окки забавный молодой ласковый, разговорчивый котик, тарахтит как трактор, массажист. Не крупный, гладкошерстный, нарядный мальчик. С лотком всё в порядке, кастрирован. Оникс, молодой, очень ласковый, добрый солнечный котик. С лотком всё в порядке, кастрирован, вакцинирован. Я уверена, что когда вы познакомитесь с ними, то влюбитесь и не захотите расставаться», — пишет девушка.
Не секрет, что истинная роскошь обычно проста в своем великолепии. Так можно сказать и о двух котах, которых продают за 2 миллиона рублей. Объявление подписано лаконично — «кошки», котя на деле новых хозяев ищут самцы.
«Отдам двух котов. Кастрированы. Съедают всю рассаду. Если хотите рано вставать, то этот вариант для вас», — коротко и лаконично описывает котиков продавец.
За 1 миллион рублей тюменцам предлагают изменить своб скучную жизнь и привнести в нее веселье и ранние подъемы. В этом может помочь стильный и энергичный котик Бенджамин Франклин, который, по заявлением хозяйки, пришел в наш мир прямиком из Ада.
«У него КМС по всем видам боевых искусств, когда вы его заберете, он изобьет всех членов вашей семьи и будет держать на когте весь дом. Захватит какую-нибудь комнату и ни участковый, ни ОМОН ни армия не поможет вам отвоевать ее обратно. Вы будете жить по его правилам, а если нет, то он заставит вас… В добавок ко всему он скорпион и полностью оправдывает все ожидания от этого знака. Требовательный, мстительный, полностью лишен эмпатии и очень эгоистичный. Спит только на кровати с человеком, он любит смотреть на ваши мучения, получает от этого огромное удовольствие. Вы можете проснуться среди ночи от того, что он сидит у вас на груди и ждет пока вы умрете…», — описывает милейшего котика нынешняя хозяйка.
Но стоит указать, что в целом, это отличный кот, полностью привит, есть все документы и ветеринарный паспорт. Бенджамин Франклин кастрирован, носит игрушки в зубах, ходит только в свой огромный лоток, точит орудия убийства только о когтеточку, знает 4 команды и делает вид что любит вас.
С котом вам также отдадут его одежду, она будет необходима, так как кофточки помогают ему успокоиться. Хозяйка допускает, что одежда действует, как смирительная рубашка.
«Стоимость вполне оправдана, примерно столько мы тратим в месяц на то, чтобы прокормить его, закупиться наполнителем и оплатить психиатра для всей семьи…», — объясняет цену хозяйка.
За 500 тысяч рублей тюменцы могут приютить питомца с именем «Кошка порода не знаю». Она может оказаться породистой и относиться к мейн-кунам, но это не точно.
«Злая может напасть в любой момент (она так играет). Порода неизвестная говорили мейн-кун, но она не растёт, но ушки как у этой породы», — рекламирует кошечку хозяин.
Целительница Муся может является духовной сестрой кота-целителя. Так как ее описание полностью совпадает с котом, о котором мы писали выше.
Однако эта кошечка стоит всего 100 тысяч рублей. Хотя ее описание может быть плагиатом, а потому будьте внимательны!
Так называют кота с экзотическим именем за 50 тысяч рублей, который тоже может оказаться мейн-куном.
«Leonardo Star Tandem — кот с нереальной харизмой, с не менее шикарным ласковым и нежным характером продолжает поиски своих пап/мам. Технические характеристики: идеальный мрамор, высокое серебро, встроенная безлимитная мурчалка, незабываемый взгляд, шилопопость и игручесть. Кастрирован, предлагается в качестве домашнего любимца. Возможна карьера шоу-кастрата», — пишет о котике продавец.
Породистые коты с родословной и документами в Тюмени стоят дешевле большинства вышеупомянутых котиков. Самыми дорогими пока являются котята породы Саванна. Девочку можно купить за 280 тысяч, а мальчика — за 300 тысяч рублей.
Но котов той же породы можно найти на сайтах и по более низким ценам. Вторыми по цене среди породистых котов стали золотистые британские шиншиллы, они стоят по 70 тысяч рублей за котика.
Далее по стоимости идут котики пород девон-рекс и мейн кун, они стоят по 50 тысяч рублей.
Эти котики имеют солидную родословную и документы, подтверждающие принадлежность к породе.
Как показала практика, в Тюмени стоимость котов формирует не их порода, а их таланты или же изобретательность хозяев.