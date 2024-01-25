В Тюмени старшеклассник упал в автобусе и сломал челюсть по пути на экзамен

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
24 мая 2023 года 11-классники в сопровождении учителей ехали на сдачу ЕГЭ по русскому языку. В автобусе одному из школьников стало плохо.
При выходе из автобуса подросток потерял сознание и упал, из-за чего ударился подбородком о бордюр. Медики диагностировали у него открытый перелом нижней челюсти.
Прокуратура Калининского округа обратилась в суд с иском о взыскании со школы и транспортного предприятия 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего школьника. Суд удовлетворил требования. После того, как решение суда вступит в силу, его исполнение возьмет на контроль прокуратура.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе бездомная собака едва не загрызла ребенка. Его мама обратилась в прокуратуру.