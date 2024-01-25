В Тюмени старшеклассник упал в автобусе и сломал челюсть по пути на экзамен

Прокуратура Калининского округа обратилась в суд с иском о взыскании со школы и транспортного предприятия 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего школьника. Суд удовлетворил требования. После того, как решение суда вступит в силу, его исполнение возьмет на контроль прокуратура.