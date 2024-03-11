Обмануть могут каждого: в Тюмени активизировались мошенники — раскрываем схемы обмана

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Одним из самых распространенных приемов мошенников является давление. Зачастую, чтобы добиться желаемого, аферисты вводят своих жертв в состояние паники, чтобы те потеряли бдительность. Для того, чтобы эффективнее добиться этих целей, преступники представляются правоохранителями, коллекторами, банковскими работниками или другими сотрудниками, имеющими особую власть.
При обращении к жертве мошенники часто выдают очень много личной информации о человеке, провоцируя его на доверие. А потому даже люди, считающие, что они никогда не попадутся на уловки обманщиков, поддаются коварной игре преступника. Так, звонок от злоумышленников недавно поступил тюменке Дарье Колосовой, она регулярно читает о мошенниках и знает об их методах, но распознать злодея и ей удалось не сразу.
«Мне позвонила женщина, представилась сотрудником полиции из Москвы — назвала ФИО и должность. Потом она назвала мои данные — адрес прописки. Я опешила. Она сказала, что мой однофамилец, которого она также назвала по имени, фамилии и отчеству, распоряжается доверенностью на распоряжение моим счетом. Я запаниковала, включила громкую связь, чтобы домочадцы это слышали. Но она тоже это заметила и грозным тоном просила выключить этот режим, мотивируя недопустимостью разглашения материалов дела», — рассказывает тюменка.
Первые пару минут разговора они искренне верила, что говорит с сотрудником полиции, который был очень строг и грамотно использовал правоохранительную терминологию. Но домочадцы подсказали ей, что что-то здесь нечисто. Пробив номер звонившего они увидели, но код города звонившего Санкт-Петербург, а сам абонент находится в Нижнем Новгороде.
«Я сама опомнилась только тогда, когда услышала вопросы о последних операциях, где я указывала номер счета. Тут у меня сработало сознание, я вспомнила, что так действуют мошенники и бросила трубку. Но если бы не мо домашние, я бы могла и поддаться», — уверена девушка.
По аналогичной схеме вас могут обмануть и другие «представители значимых структур», которые на деле являются преступниками. Они могут говорить, что стараются вас уберечь от мошенников, играя на активном распространение информации и пытаясь задавить вас авторитетом.
«Мошенники используют различные предлоги для перевода денежных средств, представляясь сотрудниками следственных органов СК России», — сообщили в СКР по Тюменской области.
Но на деле следователи по телефону могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество абонента, или пригласить в следственное подразделение для разбирательства по делу. банковский работник не имеет права по телефону уточнять данные вашей карты и информацию по последним переводам, у него она и так имеется, если работник настоящий.
Психолог Петр Зосимов для борьбы с подобным агрессивным давлением рекомендует как можно быстрее выйти из состояния жертвы и подключить к проблеме близких.
«Вас загоняют в зависимое от звонящего состояние. Вы начинаете думать, что ваша судьбы сейчас зависит от него, это и становится стимулом доверить ему любую информацию. Чтобы этого избежать, как только вам сообщают о каком-то ЧП, представляясь лицом с полномочиями, начните сами задавать ему вопросы. Если это сотрудник полиции, спросите о статье, по которой судят мошенников, о санкциях по ней. Задайте вопросы о необходимых мерах защиты конфиденциальной информации — сделайте его жертвой, тем, кто должен отвечать. Это поможет вам занять в разговоре лидирующую позицию и вывести обманщика на чистую воду», — советует психолог.
Однако берут мошенники своих жертв не только агрессией, но и милостью. Иногда злоумышленники представляются спасателями — сотрудниками больниц. О этой схеме обмана рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мошенник представляется помощником какого-либо „профессора“ или „главврача“ и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение. Далее жертве перезванивает „главный врач поликлиники“ и сообщает, что за лечение готов взяться профессор медицины, но само лечение платное и необходимо пройти курс лечения дорогостоящим препаратом», — рассказывает Волк.
И в этой ситуации человек, которому поступил звонок, становится зависим от звонящего, ведь он снова представляется спасителем. Причем мошенник может говорить об анализах, который вы действительно сдавали ранее. Ведь, как рассказал «Нашему городу» IT-специалист Даниил Нечаев, информация о пациентах в частных и государственных клиниках хранится в базе данных, которую аферисты могут взломать.
«Существует множество способов взлома этих баз — от письма со ссылкой для сотрудника с доступом, до прямого контакта с системой и проникновения в нее. А потому мошенник может многое о вас рассказать, оперируя этой информацией, чем вызовет доверие», — говорит специалист.
В подобных случаях психолог Зосимов советует даже не вести разговоров с обманщиком. Если вам представились врачом клиники и говорят что-то подобное, бросьте трубку и позвоните в больницу, где вы действительно что-то сдавали. Так вы точно будут знать, что говорите с настоящим представителем медицинской организации и получаемые сведения — истинные.
Отметим, что по данным опроса «Нашего города» 98% тюменцев сталкивались с мошенниками. А потому особенно важно знать, как им противостоять, а желательно вовсе избежать встречи с ними.
Первым делом поставьте на телефон анти-спам, эту услуга предоставляется практически всеми крупными операторами и является бесплатной. Также не реагируйте на звонки с неизвестных номеров которые поступают через мессенджеры, ни одна компания, ведомство или организация не будет таким образом совершать звонки.
Но самое главное — не позволяйте сделать из вас жертву ситуации. Будьте психологически готовы, что вам могут сообщить о самых страшных событиях и связать их с вами. Помните, что за любое происшествие ответственно конкретное официальное ведомство, в которое вы можете обратиться самостоятельно.