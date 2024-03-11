Обмануть могут каждого: в Тюмени активизировались мошенники — раскрываем схемы обмана

При обращении к жертве мошенники часто выдают очень много личной информации о человеке, провоцируя его на доверие. А потому даже люди, считающие, что они никогда не попадутся на уловки обманщиков, поддаются коварной игре преступника. Так, звонок от злоумышленников недавно поступил тюменке Дарье Колосовой, она регулярно читает о мошенниках и знает об их методах, но распознать злодея и ей удалось не сразу.