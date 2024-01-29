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Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Мошенники продолжают наживаться на обмане тюменцев.

«Поведется даже самый умный»: как мошенники обманывают жителей Тюменской области?

29 января 2024, 07:50
Фото: 1MI
Мошенники продолжают наживаться на обмане тюменцев.

Мошенники продолжают наживаться на обмане тюменцев

В Тюменской области на уловки мошенников попадаются, как пожилые люди, так и те, кто в самом расцвете сил и знает о схемах обмана. Преступники с каждым годом становятся все хитрее и придумывают новые вариации нападений, помогающие вытянуть из жертвы все деньги. Как не попасть в их ловушку?

Три самых распространенных схемы обмана

С начала 2023 года мошенники украли со счетов россиян 4,5 миллиарда рублей, что на 30% больше показателя за 2022 год. В Тюменской области мошенники еженедельно крадут у жителей миллионы рублей. Причем схемы обмана подстраиваются персонально под жертву. Однако, как рассказала социолог Наталья Девлешова, базовые сценарии обмана можно разделить на 3 основных типа.

«Давят на больную точку, для тех, у кого имеются крупные сбережения, выбирают варианты с безопасностью средства и ложного покушения на них. Для тех, у кого семья — вариации с ложными ЧП, если информации о человека мало, то берут способы с классическими процедурами, под которые маскируют махинацию», — говорит эксперт.

Так недавно в Тюмени двое пенсионеров рассказали о том, что злоумышленники позвонили им и сообщили, что их родственники якобы стали виновниками ДТП и нуждаются в деньгах, чтобы уголовное дело было прекращено.

Другой случай коснулся тюменского врача, ему звонившие представились, как сотрудники департамента здравоохранения и УМВД. Мошенники сообщили, что у медика кто-то пытается снять деньги с карты, так они убедили мужчину перевести деньги на их «безопасный счет», сумма составила 3,6 млн рублей.

С мошенниками сталкивался даже председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов.

«Мне звонил телефонный мошенник, предлагал какие-то инвестиции. Очевидно, что это обман, но кто-то может попасться на эту удочку», — считает он.

А тюменка Виктория Ковалева, недавно поверила тем, кто представился оператором сотовой связи и сообщил о необходимость продлить срок действия номера телефона.

«Причем совсем недавно такую операцию проводила моя родственница с настоящим представителем оператора, а потому я сначала ничего такого не заподозрила, номер был тот же, но только данных просили больше и отправили на мой номер СМС с кодом. Я только в этот момент поняла, что что-то не так и бросила трубку», — говорит тюменка.

Учитывая широкую вариативность и возможности современных мошенников, представители силовых структур рекомендуют быть особенно бдительными.

«Мошенники оказывают сильное психологическое давление, их речь грамотна, просьбы настойчивы, сроки ограничены. Будьте бдительны и не предавайтесь на уловки мошенников», — отметили в прокуратуре Тюменской области.

О том, что с этим видом преступности нужно усиленно бороться говорил и президент РФ Владимир Путин.

«Это просто подонки — те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов. Просто подонки. И, конечно, с этим нужно бороться», — говорит президент.
Вам звонили мошенники в последнее время?

Откуда у них ваши данные?

Особое доверие к тем, кому нельзя доверять вызывают обширные знания злоумышленников о жертве. Так к вам могут обращаться по имени и отчеству, зная дату вашего рождения, банк, которым вы пользуетесь, оператора и даже данные родственников. Эту информацию обманщики получают зачастую из открытых источников, об этом говорит IT-специалист Даниил Нечаев.

«Основа, как я полагаю, это социальные сети. Там можно узнать практически любую информацию, особенно, если страница ведется активно. Еще один источник — слитые базы данный компаний, которые попадают в открытый доступ. Также вам могут присылать подозрительные ссылки, при переходе по которым вся информация, содержащаяся на носителе, переходит к злоумышленнику», — объясняет специалист.

Причем порою можно даже проверить, откуда злоумышленник взял информацию. Так Нечаев рекомендует при заведении карты какого-либо магазина, вписывать в графу ненастоящее имя, для бонусной карты это не будет чем-то критическим. Однако, если вам позвонят и обратятся по этому ложному имени, то вы будете точно знать, откуда пришла беда.

Также IT-специалист советует избегать публикации особенно личной информации в соцсетях. Не стоит выставлять свой личный номер в публичный доступ, как и почту. Также старайтесь избегать сообщения с незнакомцами и перехода по внешним ссылкам.

«И разумеется, никогда никому нельзя называть по телефону номер, который пришел вам по СМС, такой системы работы в крупных компаниях нет. Если для процесса особое значение требует подтверждение личных данных, то вас пригласят в офис и откажут в проведении операции для которой критическое значение имеет подтверждение личности», — говорит Нечаев.
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Как не попасть в психологическую ловушку?

Кандидат психологических наук Татьяна Воробьева уверена в том, что мошенники — это всегда отличные психологи. Они знают, куда надавить и в какую сторону увести разговор, чтобы получить желаемое.

«Основа работы мошенников — в максимально короткое время поставить жертву в зависимую или слабую позицию. Поэтому они первым делом обращаются к вам по имени и отчеству, чтобы вызвать доверие, а потом шокируют какой-то угрозой, выставляя себя единственным вариантом на спасение. Психика человека в этот момент немного расшатывается и рациональность уходит на второй план, уступая место страху, который и оказывается ведущим чувством при передаче денег или данных карты обманщику», — объясняет Воробьева.

Для того, чтобы противостоять этому воздействию, необходимо не совершать поспешных действий и обдумать все услышанное. Так специалист рекомендует трехступенчатую схему анализа ситуации и возвращения к рациональному мышлению.

«Важно не пойти на поводу у страха, а постараться собраться и все обдумать», — рекомендует эксперт.

Так, в случае, если вам сообщили о чем-то опасном, подумайте, могло ли это произойти на самом деле, почему позвонили именно вам, почему звонит именно этот человек, кто он и решается ли подобный вопрос по телефону. После найдите подтверждение вновь выявленному факту. Позвоните родственникам, а банк или оператору связи, в зависимости от ситуации. Если проблема реальна, то звонивший не будет против того, что вы ему перезвоните. Заключающим шагом постарайтесь сделать 10 глубоких вдохов и успокоиться, это поможет вам здраво оценить ситуацию.

Помните, что сохранить нервы и средства вам поможет один сброшенный вызов, а рассеянность и спешка могут заставить вас потерять все, что копилось годами.

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