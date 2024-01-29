«Поведется даже самый умный»: как мошенники обманывают жителей Тюменской области?

Так, в случае, если вам сообщили о чем-то опасном, подумайте, могло ли это произойти на самом деле, почему позвонили именно вам, почему звонит именно этот человек, кто он и решается ли подобный вопрос по телефону. После найдите подтверждение вновь выявленному факту. Позвоните родственникам, а банк или оператору связи, в зависимости от ситуации. Если проблема реальна, то звонивший не будет против того, что вы ему перезвоните. Заключающим шагом постарайтесь сделать 10 глубоких вдохов и успокоиться, это поможет вам здраво оценить ситуацию.