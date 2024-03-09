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Updated Сегодня, 04:45

Средняя зарплата тюменцев превысила 70 тысяч рублей

У жителей Тюменской области за год зарплаты выросли на 9 тысяч рублей

9 марта 2024, 04:43
Фото: 1MI

Средняя зарплата тюменцев превысила 70 тысяч рублей

Среднемесячный номинальный заработок в 2023 году составил в регионе 70 тысяч 290 рублей. Годом ранее этот показатель не превышал 61 тысячу 901 рубль. Такие данные предоставил Росстат.

По уровню зарплат Тюменская область заняла третье место в Уральском федеральном округе. Самые большие заработки имеют жители Ямала и Югры — 145,1 тысячи и 107,7 тысячи рублей соответственно. В Свердловской области в среднем жители зарабатывали в 2023 году 64 тысяч 581 рубль, в Челябинской — 58 425, в Курганской — 50 218.

В целом по УрФО средний размер заработной платы составил 77 тысяч 614 рублей, что превышает общероссийский показатель. В среднем по России заработок составляет 73 тысячи 709 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличился на 30% средний размер предлагаемой заработной платы и сегодня составляет 58 тысяч 400 рублей.

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