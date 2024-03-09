У жителей Тюменской области за год зарплаты выросли на 9 тысяч рублей

По уровню зарплат Тюменская область заняла третье место в Уральском федеральном округе. Самые большие заработки имеют жители Ямала и Югры — 145,1 тысячи и 107,7 тысячи рублей соответственно. В Свердловской области в среднем жители зарабатывали в 2023 году 64 тысяч 581 рубль, в Челябинской — 58 425, в Курганской — 50 218.