У жителей Тюменской области за год зарплаты выросли на 9 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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По уровню зарплат Тюменская область заняла третье место в Уральском федеральном округе. Самые большие заработки имеют жители Ямала и Югры — 145,1 тысячи и 107,7 тысячи рублей соответственно. В Свердловской области в среднем жители зарабатывали в 2023 году 64 тысяч 581 рубль, в Челябинской — 58 425, в Курганской — 50 218.
В целом по УрФО средний размер заработной платы составил 77 тысяч 614 рублей, что превышает общероссийский показатель. В среднем по России заработок составляет 73 тысячи 709 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличился на 30% средний размер предлагаемой заработной платы и сегодня составляет 58 тысяч 400 рублей.