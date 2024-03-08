Тюменец продает кота-колдуна и кота-массажиста

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Кот-колдун является представителем дворянской породы с редчайшим даром общения с потусторонним миром. По словам хозяина, кот видит привидения, духов, астральные сущности, умеет с ними общаться, блокировать или усиливать их действие.
«Бесценный помощник на спиритических сеансах. Может определять и лечить все мыслимые и немыслимые болезни, привлечет мужей и жен, отвадит любовниц, притянет удачу и богатство», — заверяет автор объявления, опубликованного на «Авито».
По словам владельца, у кота есть брат — кот-массажист. К сожалению, даром провидца он не обладает, но зато он умеет профессионально делать массаж.
«Во время массажа убаюкивающе мурчит. Как говориться, „один брат умный, а второй на баяне играет, — отмечает автор.
По какой причине продаются такие бесценные питомцы — неизвестно.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени разместил на «Авито» объявление о поздравлении на 8 Марта за деньги. Мужчина предложил за деньги (15 тысяч рублей) подарить подарок или букет, купленный за деньги заказчика.