В Тюмени перенесли срок сдачи долгостроя на Логунова еще на два года

Работы по возведению долгостроя по улице Логунова в Тюмени начались более 15 лет назад — в 2008 году. Первоначально объект планировали сдать в эксплуатацию в 2015 году, но в 2012 году стройка была заморожена. Три года назад, в 2021 году, власти сообщали, что здание будет достроено в 2023 году. В 2022 — сроки сдвинули еще на год, до 2024 года.