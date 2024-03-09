nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В Тюмени перенесли срок сдачи долгостроя в центре города на два года

В Тюмени перенесли срок сдачи долгостроя на Логунова еще на два года

9 марта 2024, 04:08
Фото: 2 ГИС

В Тюмени перенесли срок сдачи долгостроя в центре города на два года

Тюменские власти в очередной раз перенесли срок сдачи многострадального долгостроя по улице Логунова. Ранее строительство здания планировали завершить в первом квартале этого года.

Теперь новые сроки окончания работ обозначены четвертым кварталом 2026 года. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Работы по возведению долгостроя по улице Логунова в Тюмени начались более 15 лет назад — в 2008 году. Первоначально объект планировали сдать в эксплуатацию в 2015 году, но в 2012 году стройка была заморожена. Три года назад, в 2021 году, власти сообщали, что здание будет достроено в 2023 году. В 2022 — сроки сдвинули еще на год, до 2024 года.

Известно, что работами по возведению здания на Логунова занимается ООО «Теннис-Палас» — компания, учредителями которой является АО «Мостострой-11» и ООО «Мостдорстрой». По итогам 2022 года компания показала нулевую выручку и убыток в 12 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перенесли сроки реконструкции ДК «Строитель». Работы по ремонту здания начнутся не ранее, чем в 2025 году. В настоящее время ДК не эксплуатируется.

Читайте также:
В Тюмени продают коттедж за 38 миллионов рублей с бассейном, сауной и джакузиТюменец продает кота-колдуна и кота-массажистаВ МЧС выпустили стикеры с тюменским котом-пожарным Семеном
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Долгострои#Долгострой#ГУС
Интриги «Оскара-2024»: «Убийцы цветочной луны» против «Оппенгеймера» и «Барби»
Сегодня, 08:50
Пройдет только ценитель. Сможете ли вы правильно назвать 10 популярных цветков
7 марта, 06:08
В Тюмени ищут электросварщика на зарплату до 450 тысяч рублей в месяц
Сегодня, 06:06
«Общество изменилось»: тюменский курьер поделился откровениями о работе
7 марта, 08:19
У жителей Тюменской области за год зарплаты выросли на 9 тысяч рублей
Сегодня, 04:43
Боец из Тюменской области погиб от осколка в зоне СВО
7 марта, 11:20