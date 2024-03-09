В Тюмени перенесли срок сдачи долгостроя на Логунова еще на два года

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Теперь новые сроки окончания работ обозначены четвертым кварталом 2026 года. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
Работы по возведению долгостроя по улице Логунова в Тюмени начались более 15 лет назад — в 2008 году. Первоначально объект планировали сдать в эксплуатацию в 2015 году, но в 2012 году стройка была заморожена. Три года назад, в 2021 году, власти сообщали, что здание будет достроено в 2023 году. В 2022 — сроки сдвинули еще на год, до 2024 года.
Известно, что работами по возведению здания на Логунова занимается ООО «Теннис-Палас» — компания, учредителями которой является АО «Мостострой-11» и ООО «Мостдорстрой». По итогам 2022 года компания показала нулевую выручку и убыток в 12 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перенесли сроки реконструкции ДК «Строитель». Работы по ремонту здания начнутся не ранее, чем в 2025 году. В настоящее время ДК не эксплуатируется.