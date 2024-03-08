В Тюмени продают коттедж за 38 миллионов рублей с бассейном, сауной и джакузи

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В объявлении, опубликованном на сайте агентства недвижимости, указано, что здание возведено их силикатного кирпича. Состоит из частично цокольного этажа, первого и второго. Высота потолков около 3 метров.
На первом этаже расположены гардеробная, холл, кухня-гостиная с выходом на участок, гостевая комната, санузел и постирочная. На втором этаже — четыре спальные комнаты, большой общий санузел, балкон. На цокольном этаже находятся сауна, душ и санузел. Также там имеется место для бильярдной и тренажерного зала.
Кроме того, отдельно на участке рядом с домом располагается здание бассейна с витражной мозаикой ручной сборки, джакузи, теплый гараж на три автомобиля с подземным погребом, домик (пост) для охраны, хозяйственный блок, отапливаемая теплица из алюминиевого профиля, гостевая беседка.
Указано, что в коттедже выполнен качественный ремонт — из натурального дуба под заказ изготовлены лестница и двери, на полу — паркет, в кухне установлен итальянский гарнитур.
Площадь земельного участка 16,5 соток. На территории выполнен профессиональный ландшафтный дизайн, с разбивкой многолетних цветников, плодородных и декоративных кустарников, установлены малые архитектурные формы из натурального камня.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области падает спрос на коттеджи площадью 300-400 квадратных метров. Жители региона предпочитают приобретать небольшие загородные дома площадью до 150 квадратов.