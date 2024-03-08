В Тюмени продают коттедж за 38 миллионов рублей с бассейном, сауной и джакузи

На первом этаже расположены гардеробная, холл, кухня-гостиная с выходом на участок, гостевая комната, санузел и постирочная. На втором этаже — четыре спальные комнаты, большой общий санузел, балкон. На цокольном этаже находятся сауна, душ и санузел. Также там имеется место для бильярдной и тренажерного зала.