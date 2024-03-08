nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Тюмени выставили на продажу коттедж за 38 миллионов рублей

В Тюмени продают коттедж за 38 миллионов рублей с бассейном, сауной и джакузи

8 марта 2024, 12:24
Фото: Этажи

В Тюмени выставили на продажу коттедж за 38 миллионов рублей

В Тюмени на продажу выставили коттедж, расположенный в районе Маяка. Стоимость дома площадью 425 квадратных метров составляет 38 миллионов рублей.
Фото: Этажи

В объявлении, опубликованном на сайте агентства недвижимости, указано, что здание возведено их силикатного кирпича. Состоит из частично цокольного этажа, первого и второго. Высота потолков около 3 метров.

На первом этаже расположены гардеробная, холл, кухня-гостиная с выходом на участок, гостевая комната, санузел и постирочная. На втором этаже — четыре спальные комнаты, большой общий санузел, балкон. На цокольном этаже находятся сауна, душ и санузел. Также там имеется место для бильярдной и тренажерного зала.

Кроме того, отдельно на участке рядом с домом располагается здание бассейна с витражной мозаикой ручной сборки, джакузи, теплый гараж на три автомобиля с подземным погребом, домик (пост) для охраны, хозяйственный блок, отапливаемая теплица из алюминиевого профиля, гостевая беседка.

Фото: Этажи

Указано, что в коттедже выполнен качественный ремонт — из натурального дуба под заказ изготовлены лестница и двери, на полу — паркет, в кухне установлен итальянский гарнитур.

Площадь земельного участка 16,5 соток. На территории выполнен профессиональный ландшафтный дизайн, с разбивкой многолетних цветников, плодородных и декоративных кустарников, установлены малые архитектурные формы из натурального камня.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области падает спрос на коттеджи площадью 300-400 квадратных метров. Жители региона предпочитают приобретать небольшие загородные дома площадью до 150 квадратов.

Читайте также:
Тюменец продает кота-колдуна и кота-массажистаВ МЧС выпустили стикеры с тюменским котом-пожарным СеменомВо время лыжной гонки в Сочи произошло ЧП. Участие в ней принимали тюменки
#Общество#Тюмень#Недвижимость#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Дом#Коттеджи
«Платим за воздух»: тюменцам приходится платить за парковку в Рощино из-за ошибок
Вчера, 07:21
Пройдет только ценитель. Сможете ли вы правильно назвать 10 популярных цветков
Вчера, 06:08
Тюменкам рассказали, что делать, чтобы тюльпаны дольше простояли в вазе
Вчера, 08:48
«Общество изменилось»: тюменский курьер поделился откровениями о работе
Вчера, 08:19
Куда в России в 2024 году съездить на отдых: тюменцы составили топ-5 любимых мест
Вчера, 10:58
Боец из Тюменской области погиб от осколка в зоне СВО
Вчера, 11:20