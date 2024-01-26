Молодая тюменка отделалась исправительными работами за обман пенсионеров

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
22-летняя тюменка выступала в роли курьера: она приезжала на такси к обманутым пенсионерам и забирала у них деньги, часть из которых оставляла себе.
Суд установил, что вместе с соучастниками в июне 2023 года девушка похитила у пожилых людей 190 тысяч рублей. Тюменку приговорили к 1 году и 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени задержали молодого человека, обворовавшего курганских пенсионеров. Его жертвами стали пожилые мужчина и женщина.