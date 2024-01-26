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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

В Тюменской области вынесли приговор молодой пособнице мошенников

Молодая тюменка отделалась исправительными работами за обман пенсионеров

26 января 2024, 07:28
Фото: 1MI

В Тюменской области вынесли приговор молодой пособнице мошенников

Мошенники звонили пенсионерам из Заводоуковска и сообщали о том, что кто-то из их родственников устроил серьезную аварию. Пожилые люди передавали деньги на выплату компенсации «пострадавшим».

22-летняя тюменка выступала в роли курьера: она приезжала на такси к обманутым пенсионерам и забирала у них деньги, часть из которых оставляла себе.

Суд установил, что вместе с соучастниками в июне 2023 года девушка похитила у пожилых людей 190 тысяч рублей. Тюменку приговорили к 1 году и 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени задержали молодого человека, обворовавшего курганских пенсионеров. Его жертвами стали пожилые мужчина и женщина.

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