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Молодой тюменец решил подзаработать на обманутых мошенниками бабушках

В Тюмени задержан пособник телефонных мошенников, обирающих пенсионеров. ВИДЕО

10 января 2024, 10:52
Фото: 1MI

Молодой тюменец решил подзаработать на обманутых мошенниками бабушках

Пособника телефонных аферистов, обманувших троих пенсионеров, задержала тюменская полиция. Им оказался ранее судимый 22-летний житель областного центра.
Видео: МВД МЕДИА

Молодой человек в преступной схеме исполнял роль курьера — забирал деньги у «жертв». Всего он успел посетить троих пенсионеров из Ишима. Потерпевшие обратились в полицию после того, как заплатили аферистам якобы за спасение своих близких. Каждому из них позвонил неизвестный и сообщил, что их родственник стал виновником серьезного ДТП. Для урегулирования ситуации звонивший предложил пенсионерам собрать откуп.

«Пенсионеры доверились незнакомцу, собрали свои сбережения и передали прибывшему к ним домой курьеру. Через некоторое время они поняли, что стали жертвой телефонных аферистов и обратились в полицию. Общая сумма ущерба, причинённого заявителям, составила около 700 тысяч рублей», — сообщает МВД Медиа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что за деньгами к потерпевшим приезжал один и тот же молодой человек. Вскоре его личность была установлена. Задержанный признался в содеянном.

По его словам, работу посыльного он нашел по объявлению в мессенджере. Там же тюменец получал адреса, где должен был забрать наличные. Полученные деньги он отправлял на счет, указанный его работодателем, оставляя себе 5 процентов от суммы.

На время следствия курьер останется под стражей. В настоящее время полицейские устанавливают его сообщников, которые звонили и обманывали пожилых людей.

Ранее в Тюменской области был осужден 19-летний тоболяк, который помогал разводить местных бабушек.

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