В Тюмени задержан пособник телефонных мошенников, обирающих пенсионеров. ВИДЕО

Молодой человек в преступной схеме исполнял роль курьера — забирал деньги у «жертв». Всего он успел посетить троих пенсионеров из Ишима. Потерпевшие обратились в полицию после того, как заплатили аферистам якобы за спасение своих близких. Каждому из них позвонил неизвестный и сообщил, что их родственник стал виновником серьезного ДТП. Для урегулирования ситуации звонивший предложил пенсионерам собрать откуп.