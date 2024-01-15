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Юная тюменка стала пособницей телефонных мошенников, «зарабатывающих» на пенсионерах

Юная тюменка стала пособницей телефонных мошенников, «зарабатывающих» на пенсионерах

15 января 2024, 11:20
Фото: Midjourney
В мошенничестве, совершенном группой лиц, в крупном размере обвиняется 18-летняя жительница Тобольска. Девушка стала пособницей телефонных аферистов, промышляющих на обмане пенсионеров, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, тоболячка выполняла роль курьера, беря заказы у преступников, с которыми сговорилась в телеграме. Сначала мошенники звонили жертвам и сообщали, что их родственник стал виновником ДТП. Чтобы он не попал под уголовную ответственность, пожилым людям предлагали заплатить за него. Собранную наличность у них забирала девушка.

«Обвиняемая прибывала по указанному ей адресу к потерпевшим, забирала деньги и вносила их на подконтрольные преступниками расчетные счета, оставляя себе часть средств в качестве вознаграждения. В результате преступных действий трем пожилым жителям из Тобольска, Вагайского и Уватского районов причинен ущерб на общую сумму в 485 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении девушки передано в суд. Пока велось следствие она возместила ущерб своим жертвам.

Несколькими днями ранее в Тюмени был задержан еще один курьер, решивший подзаработать на обмане бабушек. Кроме пенсионеров от «атак» мошенников страдают и другие люди. Так недавно их жертвой стал тюменский врач, который поверив, что с ним разговаривают представители из местного депздрава.

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#Общество#Ирина Швецова#Мошенничество
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