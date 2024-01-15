Юная тюменка стала пособницей телефонных мошенников, «зарабатывающих» на пенсионерах

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
По версии следствия, тоболячка выполняла роль курьера, беря заказы у преступников, с которыми сговорилась в телеграме. Сначала мошенники звонили жертвам и сообщали, что их родственник стал виновником ДТП. Чтобы он не попал под уголовную ответственность, пожилым людям предлагали заплатить за него. Собранную наличность у них забирала девушка.
«Обвиняемая прибывала по указанному ей адресу к потерпевшим, забирала деньги и вносила их на подконтрольные преступниками расчетные счета, оставляя себе часть средств в качестве вознаграждения. В результате преступных действий трем пожилым жителям из Тобольска, Вагайского и Уватского районов причинен ущерб на общую сумму в 485 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.
Уголовное дело в отношении девушки передано в суд. Пока велось следствие она возместила ущерб своим жертвам.
Несколькими днями ранее в Тюмени был задержан еще один курьер, решивший подзаработать на обмане бабушек. Кроме пенсионеров от «атак» мошенников страдают и другие люди. Так недавно их жертвой стал тюменский врач, который поверив, что с ним разговаривают представители из местного депздрава.