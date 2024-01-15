Юная тюменка стала пособницей телефонных мошенников, «зарабатывающих» на пенсионерах

Несколькими днями ранее в Тюмени был задержан еще один курьер, решивший подзаработать на обмане бабушек. Кроме пенсионеров от «атак» мошенников страдают и другие люди. Так недавно их жертвой стал тюменский врач, который поверив, что с ним разговаривают представители из местного депздрава.