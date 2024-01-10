Тюменский бизнесмен продал крупную партию рыбы за два миллиона фальшивых рублей

В ходе разбирательств выяснилось, что к преступлению причастен только тот, кто связался с предпринимателем — 46-летний ранее судимый житель Екатеринбурга. Он признался, что приобрел купюры в Москве и передал их знакомому водителю, который был не в курсе, что стал соучастником. Получив рыбу, мужчины перепродали ее в Сургуте.