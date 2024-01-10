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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:19

С тюменским бизнесменом расплатились за рыбу двумя миллионами фальшивых рублей

Тюменский бизнесмен продал крупную партию рыбы за два миллиона фальшивых рублей

10 января 2024, 09:17
Фото: 1MI

С тюменским бизнесменом расплатились за рыбу двумя миллионами фальшивых рублей

Предприниматель получил за товар пятитысячные купюры. Признаки подделки он заметил только после того, как сделка была заключена.

Мужчина обратился в отдел полиции Тобольска и рассказал, что за несколько дней до сделки ему позвонил потенциальный покупатель, который отправил за товаром водителя грузового автомобиля. Сам процесс сделки проходил в вечернее время.

Из-за сомнений в подлинности банкнот предприниматель обратился в финансовое учреждение, где подтвердили его опасения. Полицейские установили личности водителя и звонившего мужчины, оба были задержаны, когда ехали из ХМАО в Тобольск.

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В ходе разбирательств выяснилось, что к преступлению причастен только тот, кто связался с предпринимателем — 46-летний ранее судимый житель Екатеринбурга. Он признался, что приобрел купюры в Москве и передал их знакомому водителю, который был не в курсе, что стал соучастником. Получив рыбу, мужчины перепродали ее в Сургуте.

В отношении преступника возбуждены сразу два уголовных дела. Сейчас он заключен под стражу, расследование продолжается.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский студент обманул пенсионеров на сотни тысяч рублей. Молодой человек работал курьером на мошенников.

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