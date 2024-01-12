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Лжесотрудники госструктур обманули врача из Тюмени на 3,6 млн рублей

Лжесотрудники госструктур обманули врача из Тюмени на 3,6 млн рублей

12 января 2024, 11:24
Фото: 1MI
За неделю от рук телефонных мошенников пострадали 50 жителей Тюменской области. В общей сумме аферисты заработали на них свыше 11 млн рублей. Больше всех пострадал врач одного из медучреждения Тюмени, сообщает прокуратура региона.

В ведомстве пояснили, что мошенники позвонили доктору в телеграм с российского номера. Представились, как сотрудники департамента здравоохранения и МВД. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств они выманили у жертвы 3,6 млн рублей, убедив перечислить их на неизвестные банковские счета.

«Мошенники оказывают сильное психологическое давление, их речь грамотна, просьбы настойчивы, сроки ограничены. Будьте бдительны и не предавайтесь на уловки мошенников», — отметили в надзорном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле прокуратуры.

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#Происшествия#Ирина Швецова#Мошенничество#Мошенники
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