Лжесотрудники госструктур обманули врача из Тюмени на 3,6 млн рублей

В ведомстве пояснили, что мошенники позвонили доктору в телеграм с российского номера. Представились, как сотрудники департамента здравоохранения и МВД. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств они выманили у жертвы 3,6 млн рублей, убедив перечислить их на неизвестные банковские счета.