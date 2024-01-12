Лжесотрудники госструктур обманули врача из Тюмени на 3,6 млн рублей

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В ведомстве пояснили, что мошенники позвонили доктору в телеграм с российского номера. Представились, как сотрудники департамента здравоохранения и МВД. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств они выманили у жертвы 3,6 млн рублей, убедив перечислить их на неизвестные банковские счета.
«Мошенники оказывают сильное психологическое давление, их речь грамотна, просьбы настойчивы, сроки ограничены. Будьте бдительны и не предавайтесь на уловки мошенников», — отметили в надзорном ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле прокуратуры.