В Тюмени задержали мошенника, обобравшего курганских пенсионеров

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В полицию обратились пожилые мужчина и женщина. Их обманули по одной и той же схеме: их родственники якобы стали виновниками ДТП и нуждаются в деньгах, чтобы уголовное дело было прекращено.
Чтобы помочь родному человеку, нужно передать деньги курьеру. Так пенсионеры лишились 75 и 100 тысяч рублей.
Чтобы задержать курьера, полицейским пришлось отправиться в Тюмень: после того, как молодой человек выполнил свою работу, он вернулся в родной город.
По данному факту возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество». Полицейские напомнили молодым людям, которые ищут работу в интернете, о том, что подобный способ заработка не вписывается в рамки закона.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске задержали 18-летнюю пособницу телефонных мошенников. Девушка зарабатывала на доверчивых пенсионерах.