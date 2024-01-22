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Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Мошенник из Тюмени обманул курганских пенсионеров на сотни тысяч рублей

В Тюмени задержали мошенника, обобравшего курганских пенсионеров

22 января 2024, 05:05
Фото: Midjourney

Мошенник из Тюмени обманул курганских пенсионеров на сотни тысяч рублей

Молодой человек работал курьером на мошенников. От его рук пострадали жители Кетовского и Юргамышского округов.

В полицию обратились пожилые мужчина и женщина. Их обманули по одной и той же схеме: их родственники якобы стали виновниками ДТП и нуждаются в деньгах, чтобы уголовное дело было прекращено.

Чтобы помочь родному человеку, нужно передать деньги курьеру. Так пенсионеры лишились 75 и 100 тысяч рублей.

Чтобы задержать курьера, полицейским пришлось отправиться в Тюмень: после того, как молодой человек выполнил свою работу, он вернулся в родной город.

По данному факту возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество». Полицейские напомнили молодым людям, которые ищут работу в интернете, о том, что подобный способ заработка не вписывается в рамки закона.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске задержали 18-летнюю пособницу телефонных мошенников. Девушка зарабатывала на доверчивых пенсионерах.

В Тюмени задержан пособник телефонных мошенников, обирающих пенсионеров. ВИДЕО
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