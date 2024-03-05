«Трансграничный вопрос»: может ли соседняя область помочь спасти Туру от иссушения

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Особенно остро вопрос состояния тюменской Туры встал в прошлом году, когда река потеряла 282 сантиметра и к осени достигла критической отметки в -95 сантиметров. Однако Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета отмечал, что негативные тенденции, которые и привели к такому состоянию отмечались экологами ранее и доносились до властей, но к ним не прислушивались.
«О значимости проведения углубительных работ и очистки русла говорилось многократно. Но дальше слов никто ушел», — сообщил «Нашему городу» Моторин.
Однако проблема все же дошла до властей. Заместитель председателя Тюменской областной Думы Владимир Сысоев обращал внимание на экологическое состояние Туры, подчеркивая, что она берет свое начало на Урале, где множество промышленных предприятий, загрязняющих реки выбросами.
«Мы изучили этот вопрос и действительно, должны сделать все, чтобы наша Тура стала чистая и тюменцы могли не только гулять по красивой набережной, но и ловить в реке рыбу, купаться. Нужно всем миром объединиться и сделать все, чтобы Обь- Иртышкий бассейн, так же, как и река Волга вошел в национальный проект — такое внимание не только даст федеральное финансирование на очистку рек, но и поможет предотвратить производственные выбросы. Сейчас тура относится к категории грязных рек», — сказал Сысоев.
Также на одном из заседаний областной Думы, участие в котором принимали и представители правительства региона, Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области, обозначила, что решение проблемы требует федерального проекта.
«В вопросе очистки реки нужен системный подход. Депутаты говорили о необходимости этих работ, губернатор идею поддержал. Сейчас проводим с губернатором мероприятия по разработке технического задания, потому что для очистки полного объема нужен федеральный проект», — прокомментировала «Нашему городу» Теплоухова.
Позже, в связи с обмелением Туры губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима повышенной готовности. Он предполагает непрерывный мониторинг за гидрометеорологической и гидрологической обстановкой на Туре. В то же время в Свердловской области, откуда течет Тура, подтвердили проблемы с наполнением водоемов, но ситуация сочли штатной и аналогичных мер приняло не было.
Как рассказал «Нашему городу» политолог Александр Безделов, два региона вполне могут сотрудничать для того, чтобы помочь реке пережить непростой засушливый период. Однако они не могут этого сделать без разрешения федеральных властей.
«Надо вспомнить, что губернатор Куйвашев, вице-губернатор Чемезов и мэр Екатеринбурга — они все выходцы из Тюмени. Уровень взаимодействия нормальный еще и за счет того, что полпред УрФО постоянно курирует эти отношения. В этой связи абсолютно никаких нет проблем, кроме одной — в вопросе Туры могут быть приняты какие-то решения только в сотрудничестве с федеральными властями», — говорит политолог.
Он отмечает, что водные ресурсы числятся в федеральной собственности и региональные власти не могут совершать с ними никаких манипуляций пока на это не согласится Москва.
«В этом вся проблема может быть. Процесс согласования тех или иных мероприятий может быть довольно долгим. Пока нет повальных прогнозов на то, что тура обмелеет окончательно, сейчас причиной обмеления называют природные циклы и засуху. Еще не так давно, в 2016 году были рекордные половодья, там почти +9 метров было. Это был один из самых высоких уровней за все время наблюдения. Но об этом все забыли. Сейчас установилась засушливая погода и власти надеяться на то, что эта проблема решится естественным путем.Как мы видим, в городе продолжают строиться дамбы», — отмечает Безделов.
Эксперт также подчеркивает, что для одобрения вмешательства регионов федеральными властями нужна серьезная доказательная база, показывающая системность проблемы, которая бы показала, что не только засуха влияет на реку. А потому, по мнению политолога, власти Тюменской и Свердловской областей пока ничего сделать не могут.
Версию с природным катаклизмом, повлиявшим на состояние реки, поддержали власти региона, ссылаясь на анализ, проведенный Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов», они заявили, что причиной критического снижения уровня водности стали чрезвычайные погодные условия.
«Обеспеченность объема весеннего половодья для Тюмени составила 99,5% — повторяемость 1 раз в 20 лет. Предварительный анализ показал, что весенние половодья за трехлетку 2021–2023 гг. имеет обеспеченность редкой повторяемости (99,2%). Таким образом, возникшая кризисная ситуация с уровенным режимом в районе основных водозаборов Тюмени вызвана чрезвычайными гидрометеорологическими условиями природного характера редкой повторяемости, роль человеческого фактора здесь минимальна», — сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.
Однако некоторые экологи не считают вопрос обращения к федеральным властям проблемой, препятствующей очистке Туры и проведению мероприятий, необходимых для ее нормализации, в числе которых углубительные работы и возвращение к жизни родников, которые питали Туру ранее. Эксперты убеждены, что обратится стоило и ранее, когда экологи только поднимали вопрос состояния реки, а это было задолго до ее обмеления, как и говорил Моторин. С этим мнением согласна и эколог Ирина Гаврина.
«Да, согласование с федеральными властями — дело небыстрое. Но проблемы реки зрели давно и еще с 20-х годов обозначались. Почему нельзя было направить запрос на проведения работ по очистке — непонятно. А сейчас спохватились уже тогда, когда показатели стали критическими», — рассказала специалист «Нашему городу».
Вместе с тем гидролог Сергей Демченко все же рекомендует присмотреться к решениям, которые принимаются в соседней области.
«Откуда Тура берет начало? Это наши соседи — Свердловская область. В их сторону тоже надо смотреть. Прежде всего с точки зрения качества воды и количества. Это в наших силах», — заявил он «Нашему городу».
Он убежден, что во взаимодействии два региона могли быстрее получить одобрение федералов и уже к настоящему времени провести необходимые работы, которые необходимы в преддверии нового засушливого лета.
«Надеяться на то, что природы сама все разрулит — глупо. Все видят прогноз и знают о глобальном потеплении», — убежден специалист.
Ранее, в ходе экспедиции по Туре в период ее обмеления, отмечалось, что свердловчане действительно могут быть напрямую причастны в возникновению критической ситуации, так как они установили плотину, которая практически в полном объеме сократила сток реки ниже по течению.
«Из множества ручьев, стекающих с гор Урала в Верхне-Туринском водохранилище образуется исток Туры. Водохранилище сегодня переполнено водой. Мы обошли его по периметру и обнаружили плотину. С 2020 года там были ремонтные работы, которые должны были закончится этой весной», — сообщил участник экспедиции Татьяна Леонгард.
А потому во взаимодействии двух областей, на территории которые протекает Тура смысл есть. Однако нельзя забывать, что Тюменская область уже направляла властям запрос на включение региона в программу по очистке рек и выделению бюджета на эти цели. Но позже власти получили отказ.
Была предпринята вторая попытка, в Федеральное агентство водных ресурсов направлено новое предложение — включить мероприятия по расчистке Туры в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов, ответ на него пока ожидается.
Однако эксперты убеждены, что предпринимать такие попытки стоило и ранее, причем властям обоих регионов. В таком случае шанс получить добро был бы выше, а необходимые работы могли бы быть проведены до наступления затяжного засушливого периода. Сейчас в преддверии аномально жаркого лета, которое прогнозируют метеорологи, остается надеяться только на чудо природы.