«Трансграничный вопрос»: может ли соседняя область помочь спасти Туру от иссушения

Однако некоторые экологи не считают вопрос обращения к федеральным властям проблемой, препятствующей очистке Туры и проведению мероприятий, необходимых для ее нормализации, в числе которых углубительные работы и возвращение к жизни родников, которые питали Туру ранее. Эксперты убеждены, что обратится стоило и ранее, когда экологи только поднимали вопрос состояния реки, а это было задолго до ее обмеления, как и говорил Моторин. С этим мнением согласна и эколог Ирина Гаврина.