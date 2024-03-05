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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

На тюменской «трассе смерти» перекрыли движение

На тюменской «трассе смерти» перекрыли движение

5 марта 2024, 05:33
Фото: 1MI
Ограничения для всех видом транспорта введены на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на участке км 643 — км 699 в обоих направления, на участке км 643 — км 542 по направлению в Тюмен

пояснили в пресс-службе Уралуправтодор, данная мера связана с ухудшением погодных условий. В настоящее время в Ханты-Мансийском и Сургутском районах наблюдается снегопад, метель.

В Тюменской области местами гололедно-изморозевые отложения, усиление ветра до 16 м/с. В течение дня на юге региона синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, к ночи понижение температуры воздуха до -6…-16, местами до -21.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменскую область надвигает циклон с Баренцева моря. Юг региона он накроет в ночь со среды на четверг — ожидается резкое похолодание до 20…-25.

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