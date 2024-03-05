На тюменской «трассе смерти» перекрыли движение

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
пояснили в пресс-службе Уралуправтодор, данная мера связана с ухудшением погодных условий. В настоящее время в Ханты-Мансийском и Сургутском районах наблюдается снегопад, метель.
В Тюменской области местами гололедно-изморозевые отложения, усиление ветра до 16 м/с. В течение дня на юге региона синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, к ночи понижение температуры воздуха до -6…-16, местами до -21.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменскую область надвигает циклон с Баренцева моря. Юг региона он накроет в ночь со среды на четверг — ожидается резкое похолодание до 20…-25.