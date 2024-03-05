На тюменской «трассе смерти» перекрыли движение

Ограничения для всех видом транспорта введены на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на участке км 643 — км 699 в обоих направления, на участке км 643 — км 542 по направлению в Тюмен

Сюжет Перекрытие дороги