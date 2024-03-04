Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков

Всего за год работодателями было размещено около 12,5 предложений о работе для вахтовиков, что на 39% больше, чем год назад. В топ-3 отрасли компаний, на которые приходится большая часть вакансий, вошли «Строительство, недвижимость» (49% вакансий из этой отрасли), «Нефть и газ» (19%), «Перевозки, логистика» (14%).