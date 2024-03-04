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В Тюменской области усилится борьба за вахтовиков

Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков

4 марта 2024, 03:35
Фото: 1MI

В Тюменской области усилится борьба за вахтовиков

На 16% увеличился за последний год размер предлагаемой заработной платы по вахтовым вакансиям в Тюменской области. В среднем она составила 127,5 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Всего за год работодателями было размещено около 12,5 предложений о работе для вахтовиков, что на 39% больше, чем год назад. В топ-3 отрасли компаний, на которые приходится большая часть вакансий, вошли «Строительство, недвижимость» (49% вакансий из этой отрасли), «Нефть и газ» (19%), «Перевозки, логистика» (14%).

По словам эксперта по профидентичности Елены Бондарук, в настоящее время сферы Нефть и газ», «Строительство, недвижимость» в Тюменской области активно развиваются, поэтому нуждаются в кадрах.

«Это приводит к высокому уровню конкуренции между работодателями. Для этого им теперь приходится привлекать работников высоким уровнем заработной платы и другими привилегиями. Ожидается, что внутри компаний будет усиливаться стратегия удержания сотрудников путем внедрения систем нематериальной мотивации, обучения и создания условий для профессионального и карьерного роста», — пояснила Елена Бондарук РБК Тюмень.
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Эксперты hh.ru считают, что рынок труда в2024 году останется не только дефицитным, но, возможно, агрессивным в плане переманивания людей. Также сохранится тенденция по удержанию действующих сотрудников.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в апреле и марте 2024 года под сокращения и увольнения попаду около двух сотен человек. В марте работу потеряют 149 тюменцев, в апреле — 62.

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