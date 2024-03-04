Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков

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Published Сегодня, 03:35
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Всего за год работодателями было размещено около 12,5 предложений о работе для вахтовиков, что на 39% больше, чем год назад. В топ-3 отрасли компаний, на которые приходится большая часть вакансий, вошли «Строительство, недвижимость» (49% вакансий из этой отрасли), «Нефть и газ» (19%), «Перевозки, логистика» (14%).
По словам эксперта по профидентичности Елены Бондарук, в настоящее время сферы Нефть и газ», «Строительство, недвижимость» в Тюменской области активно развиваются, поэтому нуждаются в кадрах.
«Это приводит к высокому уровню конкуренции между работодателями. Для этого им теперь приходится привлекать работников высоким уровнем заработной платы и другими привилегиями. Ожидается, что внутри компаний будет усиливаться стратегия удержания сотрудников путем внедрения систем нематериальной мотивации, обучения и создания условий для профессионального и карьерного роста», — пояснила Елена Бондарук РБК Тюмень.
Эксперты hh.ru считают, что рынок труда в2024 году останется не только дефицитным, но, возможно, агрессивным в плане переманивания людей. Также сохранится тенденция по удержанию действующих сотрудников.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в апреле и марте 2024 года под сокращения и увольнения попаду около двух сотен человек. В марте работу потеряют 149 тюменцев, в апреле — 62.